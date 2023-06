Active 8 Pro ufficiale: il primo tablet rugged di Blackview è arrivato!

Arriva una grande novità per la compagnia cinese specializzata in dispositivi ultraresistenti. Blackview Active 8 Pro è il primo rugged tablet del brand, una soluzione pensata per professionisti e utenti in cerca di un prodotto robusto, a prova di “incidenti” (come bimbi e animali): ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Blackview Active 8 Pro ufficiale: il primo tablet rugged del brand è servito

Design e display

Il primo tablet rugged targato Blackview ricalca lo spirito degli smartphone dell'azienda: si tratta di una soluzione progettata per ambienti difficili, con tanto di certificazione militare MIL-STD-810H. Il dispositivo è resistente a cadute, urti, polvere e temperature estreme, e non teme nemmeno l'acqua (IP68 e IP69K). Blackview Active 8 Pro è dotato di un pannello protettivo Gorilla Glass 5 mentre il retro ospita una comoda impugnatura. Il corpo ha uno spessore di 16,8 mm per ospitare anche una batteria di grandi dimensioni.

Il display è un'unità IPS da 10,36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e supporto alle pen; inoltre il dispositivo offre anche una PC Mode, in combinazione con mouse e tastiera (nessun accessorio è incluso in confezione).

Specifiche tecniche

Il cuore del tablet rugged Blackview Active 8 Pro è il chipset Helio G99 di MediaTek (6 nm, fino a 2,2 GHz); il resto delle specifiche tecniche comprende 8 GB di RAM, 256 GB di storage, uno slot micro SD (fino a 1 TB) ed un'enorme batteria da 22.000 mAh. Presenti all'appello sia la ricarica rapida da 33W (per caricate il 50% in 105 minuti) che il supporto alla ricarica inversa.

Il terminale è dotato anche di speaker stereo, Android 13 (tramite l'interfaccia DokeOS_P 3.0), una fotocamera Samsung GM2 da 48 MP, una selfie camera da 16 MP ed un kit di strumenti che comprende bussola, torcia, barometro, metro, goniometro, filo a piombino ed altri.

Blackview Active 8 Pro – Prezzo e uscita

Il tablet rugged Blackview Active 8 Pro debutta in offerta lancio al prezzo di 399,2€ su AliExpress, con spedizione gratis. Si tratta di un'occasione limitata, che potrebbe terminare in qualsiasi momento: quindi se siete interessati date un'occhiata alla pagina dedicata al nuovo arrivato!

