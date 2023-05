Samsung aggiorna Theme Park e Keys Cafe: più creatività per UI e tastiera

Avete uno smartphone o un tablet Samsung e siete fra coloro che utilizzano la suite Good Lock per arricchirne personalizzazione e funzionalità? Allora sappiate che sono appena stati rilasciati due nuovi aggiornamenti che mirano a migliorare le possibilità offerte da Theme Park e Keys Cafè, che come vi ho spiegato nella guida dedicata permettono di cambiare la grafica del proprio dispositivo: ecco quali sono le novità.

Samsung rilascia due nuovi aggiornamenti per Theme Park e Keys Cafe

Partiamo da Theme Park, il modulo che permette di crearsi il proprio tema del dispositivo, scegliendo sfondi, accenti di colore, forme di cartelle e icone, pannello del volume, menu Impostazioni, Quick Panel e app di sistemi. Con l'ultimo aggiornamento alla versione 1.0.09.57, Samsung ha aggiunto la possibilità di scegliere tutte le combinazioni di colore per il tema che si sta creando, non limitandosi più alle scelte preselezionate create sulla base dei colori dello sfondo.

Scarica Theme Park dal Galaxy Store

C'è poi Keys Cafe, il modulo che si occupa di personalizzare la tastiera in molteplici modi: ce ne sono talmente tanti che vi invito a recuperarvi la suddetta guida. Se non bastassero, con l'aggiornamento 1.0.6.16 è stata aggiunta anche la possibilità di sentire suoni musicali durante la digitazione, oltre a correzioni per alcuni bug.

Scarica Keys Cafe dal Galaxy Store

