Samsung Galaxy Tab S9+ ed S9 Ultra svelati, fra immagini e specifiche

Grazie ai leak emersi in rete possiamo già avere una panoramica piuttosto completa sulla serie Samsung Galaxy Tab S9. Come ogni anno, anche il 2023 sancirà il rinnovamento della gamma di tablet di fascia alta della compagnia, che a quanto pare sarà nuovamente composta da tre modelli. Le immagini render ci svelano infatti l'esistenza sia del modello Plus che di quello Ultra e delle relative differenze fra i due.

Samsung Galaxy Tab S9+ ed S9 Ultra non hanno più segreti grazie alle immagini render

Il dettaglio che subito salta all'occhio nelle prime immagini di Samsung Galaxy Tab S9+ è l'area magnetica posta sul retro del dispositivo e designata ad accogliere nuovamente la S-Pen. Il display da 12.4″ offrirebbe una risoluzione WQHD+ (2.800 x 1.752 pixel) in 8:5 con densità di 266 PPI, sensore per le impronte digitali sotto lo schermo e una dimensione complessiva di 285.4 x 185.4 x 5.64 millimetri. Presenti 4 speaker e il supporto per Samsung DeX, che consente di trasformare l'interfaccia del tablet in quella di un PC collegando il dispositivo ad un monitor via USB-C 3.2 o anche senza fili via Wi-Fi.

C'è poi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, che come la scorsa generazione si distaccherebbe dagli altri due modelli per avere cornici più strette e conseguentemente la tacca nel display. La diagonale dovrebbe quindi aumentare a 14,6″ WQHD+ (2.960 x 1.848 pixel) con densità di 239 PPI e dimensioni di 208.6 x 326.4 x 5.5 mm per 737 grammi. Le specifiche tecniche non dovrebbero distaccarsi troppo dal passato: l'aspettativa è quella di un aggiornamento minore rispetto alla serie Samsung Galaxy Tab S8, con novità come lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e la certificazione IPX8.

