Narzo N53 sarò lo smartphone più sottile di Realme

Il mese scorso la compagnia asiatica ha battezzato una nuova serie di smartphone, la famiglia N, facente parte del brand Narzo. Quest'ultimo è specializzato in budget phone e la prossima novità non farà eccezione. Tuttavia questo non vuol dire che Realme Narzo N53 non abbia nulla di importante da dare agli utenti.

Realme Narzo N53: lo smartphone più sottile del brand nei primi teaser

Il successore del modello N55, lanciato ad aprile, è Realme Narzo N53: il dispositivo è stato già confermato dalla divisione indiana dell'azienda, che ci offre uno scorcio del design (anche se si tratta solo di un'immagine incompleta). Il terminale è stato annunciato come lo smartphone più sottile di Realme ma a parte questo dettaglio non è stato rivelato altro.

La prima immagine lascia intuire la presenza di una tripla fotocamera mentre lungo il bordo destro si intravedono il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione (con lettore d'impronte integrato). Realme Narzo N53 arriverà con un design California Sunshine, forse in riferimento ad una scocca fotocromatica (che cambia colore al sole).

Il dispositivo sarà dotato del supporto alla ricarica rapida da 33W ed avrà fino a 16 GB di RAM (presumibilmente grazie al supporto alla Virtual RAM). Per quanto riguarda il prezzo, potrebbe aggirarsi intorno ai 144€ al cambio (in riferimento al mercato indiano).

