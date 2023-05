A tutto gaming con le retro console ANBERNIC: ricevi il 10% di sconto con questo Coupon!

È tempo di offerte per lo store GShopper, ma si tratta di saldi molto particolari, dedicati agli utenti più nostalgici. Le retro console ANBERNIC sono in offerta con codice sconto: si tratta di un assortimento vasto, con tante soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche! Inoltre è presente anche un coupon che permette di risparmiare il 10%: andiamo a vedere tutti i dettagli della promozione!

Su GShopper arrivano i saldi dedicati alle retro console ANBERNIC: tanti sconti ed un coupon aggiuntivo del 10%

RG35XX

Il mese di maggio di GShopper è all'insegna del gaming con i saldi dedicati alle retro console ANBERNIC. Per i meno esperti, si tratta di un brandi specializzato proprio in questa tipologia di prodotti, che ha sfornato tantissimi modelli diversi (specialmente per quanto riguarda il look).

RG351P

Tra i prodotti più apprezzati – ad esempio – abbiamo la retro console RG351P, caratterizzata da uno stile che ricorda quello del celebre Game Boy Advance. Per gli utenti che guardano al passato con un pizzico di nostalgia, il modello RG35XX è di certo l'ideale: si tratta di un mini terminale dal design ispirato all'iconico Game Boy, la prima console portatile di successo!

Di seguito trovate una vasta selezione di prodotti ANBERNIC, tutti in offerta con un codice sconto dedicato. Se volete acquistare più di un prodotto, allora potete usare il coupon DPFGS10P per ottenere uno sconto del 10% sull'ordine!

