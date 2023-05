Quali Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad Android 14

Con l'arrivo di Android 14, molti utenti di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si chiedono se i loro modelli riceveranno il prossimo major update. Come ben noto, la compagnia è eterogenea nel rilascio degli aggiornamenti: non tutti i modelli li ricevono in modo uniforme, senza contare la differenza fra MIUI e Android, senza contare che i sub-brand Redmi e POCO possono seguire strategie di aggiornamento diverse. In questo articolo, cerchiamo di capire quali modelli di Xiaomi, Redmi e POCO sono previsti per ricevere l'aggiornamento ad Android 14 e quali sarebbero esclusi dalla lista.

Secondo la tabella di marcia, nel mese di maggio potrebbero arrivare le prime ROM basate su Android 14 Developer Preview, come dimostra il fatto che il nuovo firmware sia in fase di test proprio in questi giorni. Durante l'estate, nei mesi di luglio e agosto, dovrebbe partire la fase Android 14 Beta, a cui poi seguirebbe infine il rilascio stabile a partire da novembre per poi proseguire fino alla prima metà del 2024.

Parlando di novità, al Google I/O 2023 verranno illustrate tutte le novità di Android 14, di cui sappiamo già molto: sarà più difficile perdere lo smartphone, migliorerà l'autonomia, ci saranno meno app indesiderate, si potrà usare smartphone come webcam e sono previste gesture più smart. Tuttavia, è ancora presto per parlarne concretamente perché dovremo prima scoprire come sarà fatta la nuova versione MIUI che accompagnerà il roll-out di Android 14.

Arriviamo quindi al punto clou di questo articolo: quali smartphone e tablet del catalogo Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l'aggiornamento? La premessa è la solita, cioè che mancano ancora mesi prima dell'annuncio ufficiale, pertanto non c'è ancora una roadmap. Tuttavia, la politica d'aggiornamento della compagnia ci permette di stilare un elenco di quali modelli si aggiorneranno e quali no.

Modello XIAOMI Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro Dimensity Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12X Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI 1S Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX Fold 2 Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ REDMI Redmi K60 Redmi K60 Pro Redmi K60E Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi K50 Ultra Redmi K50 Gaming Redmi K50i Redmi K40S Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro/Pro+/Discovery Redmi Note 12 Pro Speed Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 11 Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 NFC Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11T Redmi Note 11T Pro/Pro+ Redmi Note 11E/11R Redmi Note 11E Pro Redmi 12C Redmi Pad POCO POCO F5 POCO F5 Pro POCO F4 POCO F4 GT POCO X5 POCO X5 Pro POCO X4 Pro POCO X4 GT POCO M5 POCO M5s

