Pixel Fold non si piega del tutto e ha troppe cornici: Google spiega perché

Ancor prima che venisse presentato, alcuni di coloro che avevano già avuto modo di toccare con mano Google Pixel Fold affermavano che il pieghevole non fosse veramente pieghevole, nella misura in cui non riesce a piegarsi a 180°. Lo smartphone non arriverà ufficialmente qua da noi in Italia pertanto non avremo molte testimonianze nostrane, ma dagli Stati Uniti arrivano conferme su questa sua inabilità, così come le spiegazioni di Google sul perché sia effettivamente così.

Il nuovo Pixel Fold non si piega completamente, e il motivo è di stampo ingegneristico

A parlarne è Michael Fisher, conosciuto anche come Mr. Mobile su YouTube, che ha colto la palla al balzo per parlare con gli ingegneri Google per farsi spiegare il perché. Se Pixel Fold non riesce a piegarsi in maniera totalmente piatta è per via della struttura della cerniera, il cui attrito è maggiore del solito per offrire un meccanismo di piegatura più solido ma che comporta questo piccolo compromesso, cioè un'apertura a circa 178/179° anziché 180°. Chi lo sta provando, infatti, afferma che non ce ne si accorge durante l'utilizzo e lo schermo risulta piatto al tocco; inoltre, anche poggiandolo su una superfice piana, il modulo fotografico comporta comunque un leggero rialzo.

Si è poi anche parlato di altri aspetti ritenuti problematici di Pixel Fold, in particolare le sue cornici pronunciate. C'è chi le apprezza perché permettono di impugnarlo meglio, c'è chi avrebbe preferito un look più “moderno”, ma se lo ha fatto anche qua c'è una spiegazione da parte di Google. Il record attuale è di Huawei Mate X3, che da chiuso è spesso 11,8 mm e da aperto 5,3 mm, ma anche Pixel Fold ha misure rispettabili di 12,1 e 5,8 mm: per riuscirci, Google ha dovuto spostare i meccanismi della cerniera da sotto al display alle sue estremità, e questo comporta un maggiore ingombro in corrispondenza delle cornici. Allo stesso modo, lo spessore ridotto ha comportato l'utilizzo di una cerniera che è una via di mezzo fra quella a U di Samsung e quella a goccia dei brand cinesi, e quindi la piega dello schermo non è pronunciata come sui pieghevoli Samsung ma non è ridotta come quella dei vari OPPO, vivo, Xiaomi, Motorola, Huawei e Honor.

