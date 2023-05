La sfida dei chip si infiamma: sta per arrivare anche Microsoft Silicon?

Nel corso degli anni si sono sempre susseguiti rumor che vedevano Microsoft impegnata nella creazione di un chip proprietario da sfruttare per i propri dispositivi: in particolar modo con la linea Surface visto la dipartita della divisione Mobile. La collaborazione tra Microsoft ed ARM è iniziata nel lontano 2010, ma solo nei prossimi anni potrebbero vedersi i primi frutti.

Microsoft pronta a sfidare Apple e Qualcomm con il nuovo chip ARM Silicon

Stando ad un nuovo annuncio di lavoro, Microsoft avrebbe ultimato “Silicon“, un nuovo chipset proprietario, e starebbe cercando personale per sviluppare nuovi prodotti basati proprio su questo SoC. Il nome ricorda proprio quello di Apple Silicon, segno tangibile di una forte volontà di competere con l'azienda di Cupertino.

“Il team di Microsoft Silicon sta trasformando il modo in cui le persone comunicano, creano e collaborano attraverso i dispositivi e i componenti che sviluppiamo. Siamo un team di ingegneri in crescita con la missione di sviluppare progetti rivoluzionari e spedire i primi prodotti sul mercato. Azure, XBOX, Surface e HoloLens incorporano i nostri componenti in silicio sviluppati internamente” si legge nell'annuncio pubblicato su Microsoft Careers.

Il nuovo chip di Microsoft potrebbe andare ad alimentare i prossimi Surface, mentre sembra difficile che l'azienda di Redmond possa essere interessata a sostituire il cuore elettronico di Xbox vista la proficua partnership con AMD. Non ci resta che attendere notizie ufficiali, magari al prossimo evento Build che si terrà alla fine di maggio a Seattle.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il