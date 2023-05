Iliad Down: problemi su rete fissa e mobile in tutta Italia | 2 Maggio

Siete clienti dell'operatore francese in Italia e state riscontrando dei disservizi? Allora sappiate che non siete soli: in tanti stanno segnalando problemi e Iliad down oggi, 2 maggio 2023, sia per quanto riguarda le rete fissa che quella mobile. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo e quali sono nel dettagli i disagi causati agli utenti legati all'operatore.

Iliad Down oggi, 2 Maggio: che cosa sta succedendo

Stando a quanto segnalato dagli utenti su Downdetector e su Twitter, Iliad è down in varie parti d'Italia, oggi 2 Maggio, con problemi e disservizi riguardo la rete fissa e mobile. Problemi di navigazione Internet, impossibilità di fare e ricevere chiamate, disponibilità delle sole chiamate d'emergenza. Insomma, i problemi sarebbero quasi gli stessi per tutti i clienti interessati.

Alcuni clienti del gestore offrono delle soluzioni per quanto riguarda la rete mobile: consigliano di attivare temporaneamente il dispositivo in modalità aereo oppure riavviare il telefono. Comunque si tratta di soluzioni che non sono valide per tutti e risolvono il problema solo in alcuni casi.

Al momento dall'operatore non sono arrivati dettagli: restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più aggiorneremo l'articolo con i dettagli. Anche nel vostro caso Iliad risulta down, sia mobile che line fissa? Fatelo sapere nei commenti qui sotto!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il