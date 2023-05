Matter 1.1: il primo aggiornamento migliora i prodotti IoT wireless

Sono passati sei mesi dal suo annuncio al pubblico, e adesso Matter 1.1 rappresenta il primo aggiornamento per il nuovo standard della domotica. Al fine di rendere il settore dell'Internet of Things più comodo e semplice da utilizzare per gli utenti, compagnie fra cui Amazon, Apple, Google, Huawei, IKEA, LG, OPPO, Samsung e Zigbee si sono unite all'interno della Connectivity Standards Alliance. È ancora presto per capire l'impatto che questa novità avrà sul mercato tecnologico, ma questo aggiornamento punta a migliorarne le capacità.

Arriva il primo aggiornamento di Matter: come cambia il mondo della domotica

Non aspettative un aggiornamento importante, bensì incrementale, la cui principale novità è il migliore supporto ai dispositivi alimentati a batteria per ridurre la probabilità che risultino offline anche se non lo sono. Sono i cosiddetti ICD (Intermittently Connected Devices), che assieme a quelli cablati popolano abitazioni e uffici domotici: serrature, citofoni e i vari sensori per porte, finestre, di movimento, temperatura, gas e liquidi. Matter afferma che sono 1.135 i prodotti di oltre 60 aziende supportati dal suo standard.

