ADO A20 Air è la nuova e-bike ultraleggera, per muoversi agilmente in città

Giusto in tempo per l'arrivo della bella stagione, ecco fare capolino una nuova e-bike targata ADO, una soluzione che promette spostamenti in città all'insegna della comodità. ADO A20 Air è la bici elettrica ultraleggera e resistente, subito in offerta lancio con un codice sconto dedicato!

Codice sconto ADO A20 Air: tutto sulla nuova bici elettrica, in offerta con Coupon e spedizione EU

Dal design fresco e giovanile, ADO A20 Air è una city e-bike caratterizzata da un corpo pieghevole e leggero, del peso di 16 Kg. Basta un attimo per infilarla nel portabagagli dell'auto o in ascensore: A20 Air vi segue ovunque, senza ingombro. Dotata di una cinghia in carbonio, luci frontali e posteriori ed un pratico schermo IPS per visualizzare i vari parametri, la nuova bici si presenta come un'alleata super per gli spostamenti in città.

ADO A20 Air è equipaggiata con una batteria Samsung (ed è in grado di restituire fino a 100 km di autonomia), un motore Brushless da 250W, freni idraulici e pneumatici da 20 x 1,95″.

La nuova bici elettrica ADO A20 Air debutta su Banggood ed è subito in offerta con codice sconto; inoltre è presente anche la spedizione dall'Europa gratis, sempre gradita.

