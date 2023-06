CUBOT KingKong 9 sta arrivando: il nuovo rugged adatto ad ogni avventura

Il debutto del nuovo rugged phone del brand si avvicina: dopo i primi dettagli torniamo a parlare di CUBOT KingKong 9, smartphone ultra-resistente che punta a fissare uno standard inedito in fatto di durabilità e affidabilità. Si tratta di un dispositivo capace di affrontare ogni sfida, anche le condizioni più estreme, il compagno perfetto per le avventure in mezzo alla natura e non solo.

CUBOT KingKong 9 è il rugged phone tutto potenza e batteria: si avvicina il debutto Global

Ovviamente la caratteristiche principale di CUBOT KingKong 9 è la sua natura rugged: parliamo quindi di un terminale a prova di polvere, in grado di resistere a urti e cadute, caratterizzato da una scocca impermeabile. L'acqua non sarà un problema, così come le temperature più estreme.

L'altra novità introdotta dal nuovo CUBOT è il suo Custom Cover Screen, uno schermo secondario posizionato sul retro del dispositivo. Il Second Display può essere utilizzato per varie funzioni (gestire i controlli musicali, controllare l'orario, visualizzare le bussola e così via).

Il resto delle specifiche di KingKong 9 permette di beneficiare di un'esperienza completa a tutto tondo. Non si tratta solo di un telefono resistente, ma anche performante: il display a 120 Hz offre la massima fluidità mentre il chipset Helio G99 (octa-core a 6 nm) permette di giocare, utilizzare più app contemporaneamente e muoversi nell'interfaccia senza lag e impuntamenti.

Grazie alla Night Vision Camera da 24 MP è possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione; la colossale batteria da 10.600 mAh con ricarica da 33W lo rende un alleato prezioso per gite fuori porta e viaggi.

Il nuovo CUBOT KingKong 9 sarà disponibile in offerta lancio dal prossimo 7 giugno su AliExpress e tramite lo store ufficiale: il rugged phone verrà proposto con uno sconto generoso ed altre iniziative promozionali.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

