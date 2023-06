Enhance-X di Samsung arriva anche su Galaxy S22: ecco quando

Con l'arrivo della serie Samsung Galaxy S23, l'azienda coreana ha lanciato in esclusiva per i nuovi smartphone l'app Enhance-X per il fotoritocco delle immagini. Questa nuova app, attualmente ancora in fase beta, potrebbe arrivare molto presto anche sui Galaxy della precedente generazione, stando alle parole di un moderatore del forum ufficiale.

La potente app di fotoritocco arriva anche su Galaxy S22 il prossimo mese

Enhance-X potrebbe arrivare sulla serie Galaxy S22 nel giro di 2 o 3 settimane, secondo le informazioni riportate da un moderatore che si occupa del settore fotocamera sulla Samsung Community ufficiale. Tramite quest'app, quindi, anche i possessori della precedente generazione di Samsung potranno sfruttare il fotoritocco intelligente messo a punto per la serie Galaxy S23.

Con Enhance-X è possibile modificare le immagini per sistemare le foto sfocate, cancellare ombre non volute, oppure rimuovere le imperfezioni dalle fotografie scattate con gli smartphone Samsung. Entro la fine del prossimo mese, anche gli utenti che hanno acquistato un Galaxy S22 potranno scaricare l'app tramite il Galaxy Store, se le informazioni pubblicate dal moderatore sono corrette.

Nelle ultime settimane, Samsung ha pubblicato anche un nuovo aggiornamento per l'assistente vocale Bixby, che diventa più intelligente durante la riproduzione multimediale.

