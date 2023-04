Il nuovo ferro da stiro verticale di Xiaomi è veloce e semplice da usare

Xiaomi porta in questi giorni in Cina un nuovo ferro da stiro che elimina la necessità di avere un piano di appoggio per stirare gli indumenti. Con il nuovo Mijia Handheld Steam Ironing Machine, infatti, è possibile trattare i capi direttamente in posizione verticale: una soluzione particolarmente utile nel caso di giacche e camicie.

Stirare è più facile con il nuovo Xiaomi Mijia Handheld Steam Ironing Machine

Xiaomi Mijia Handheld Steam Ironing Machine è un ferro da stiro verticale in grado di stirare sette magliette in modo continuativo, sterilizzando e rimuovendo gli acari contemporaneamente. Grazie alla tecnologia micro-boost, questo dispositivo genera un vapore pressurizzato da 30.000 Pa ad una distanza che supera i 50 centimetri. Con una potenza di 1200 W, questo ferro da stiro offre diverse modalità di utilizzo, tra cui: stiratura a secco, deumidificazione, rimozione delle pieghe e stiratura a umido.

Il nuovo prodotto di Xiaomi si riscalda completamente in soli 30 secondi, mentre il serbatoio dell'acqua può contenere fino a 150 millilitri per generare vapore. Finché il riscaldamento del dispositivo non è pronto, il ferro da stiro eviterà di funzionare per non compromettere l'integrità degli indumenti trattati.

Xiaomi Mijia Handheld Steam Ironing Machine è disponibile in Cina al prezzo di circa 40€ (279 yuan), ma può essere acquistata anche in Italia attraverso AliExpress al costo di 73.92€. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dalla Cina ed è gratuita, mentre il dispositivo viene fornito anche con la spina EU.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il