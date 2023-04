Telegram si aggiorna: ecco le cartelle condivisibili e gli sfondi personalizzati

Telegram ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per le app mobile iOS e Android del noto servizio di messaggistica istantanea. Tra le tante novità introdotte con questa nuova patch troviamo la possibilità di condividere le cartelle delle chat e impostare degli sfondi personalizzati per le nostre conversazioni, oltre al miglioramento delle interazioni con i bot.

Nuovo aggiornamento Telegram per iOS e Android: tutte le novità

In Telegram è possibile raggruppare le chat in cartelle e da oggi quest'ultime possono essere facilmente condivise con amici e colleghi tramite un semplice link. Con un singolo tocco, per esempio, è possibile condividere l'intera lista delle chat con gli stagisti oppure con i manager, da passare eventualmente ad un collega. In questi link possono essere incluse tutte le chat pubbliche, oltre alle chat in cui si hanno diritti di amministrazione.

Buone notizie anche per quanto riguarda la personalizzazione dell'app: grazie a questo nuovo aggiornamento è possibile applicare degli sfondi personalizzati ad ogni chat, in modo da dare alle conversazioni un tocco di personalità in più. Tramite le impostazioni è possibile scegliere quale immagine utilizzare come sfondo, per poi scegliere se utilizzare la sfocatura e l'effetto movimento. Una volta impostato lo sfondo verrà condiviso con l'interlocutore un messaggio speciale che permetterà di utilizzare la stessa personalizzazione.

Migliorano anche i bot, che possono sfruttare le app web: in questo modo un ristorante, per esempio, potrà condividere in link diretto al proprio menu su Telegram e consentire la creazione dell'ordine direttamente dall'app. Tra le altre novità troviamo anche l‘orario di lettura nei topic, l'effetto grafico liquido per le immagini dei profili e lo scorrimento rapido degli allegati.

Come sempre vi ricordiamo che l'aggiornamento è in fase di rollout quindi potrebbe arrivare prima su Android e solo in seguito su iOS, mentre qui sotto trovate il link per effettuare il download.

DOWNLOAD TELEGRAM – Play Store – APK – iOS

