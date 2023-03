Hai uno smartphone POCO? Ecco quando riceverei la MIUI 14

Il rilascio ufficiale dell'ultimo aggiornamento alla MIUI 14 è già partito da mesi, e adesso è arrivato anche il turno dei possessori di smartphone POCO. Il roll-out è inizialmente partito in Cina per poi espandersi al resto del mondo, e dato che i modelli di smartphone POCO non appartengono al mercato cinese bensì principalmente a quello indiano ed europeo stanno iniziando ad aggiornarsi in queste settimane. Per l'occasione, il team POCO ha quindi pubblicato la roadmap ufficiale che illustra quali modelli sono in procinto di aggiornarsi e quando lo faranno.

Xiaomi pubblica la roadmap ufficiale per l'aggiornamento MIUI 14 for POCO

Si parte quindi da POCO X5 Pro, il primo a ricevere ufficialmente il major update alla MIUI 14, a cui seguiranno i seguenti modelli:

Q1 2023 POCO X5 Pro

Q2 2023 POCO F4 POCO F3 GT POCO X3 Pro POCO M5 POCO M4 5G POCO C55

Q3 2023 POCO X4 Pro POCO M4 Pro POCO M4 Pro 5G



Ci tengo a specificare che si tratta della roadmap per il catalogo indiano degli smartphone POCO, pertanto le tempistiche potrebbero variare rispetto al mercato europeo. Inoltre, proprio perché indiana mancano modelli come POCO F4 GT, F3, X5, X4 GT ed M5s essendo tutti smartphone non venduti in India ma in altri parti del mondo (fra cui l'Europa) e che comunque dovrebbero ricevere l'aggiornamento; caso a parte è quello di POCO F2 Pro, la cui variante cinese si è aggiornata (K30 Pro) ma che non è dato sapere se si aggiornerà anche nella sua variante POCO.

