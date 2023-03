WhatsApp: il nuovo menu per gli allegati arriva nella versione beta

In queste ore Meta ha lanciato un nuovo aggiornamento beta per WhatsApp che include diverse novità per quanto riguarda gli allegati. Gli utenti che hanno installato la nuova versione, infatti, si sono ritrovati ad utilizzare un menu totalmente ridesegnato all'interno delle chat.

Un menu più intuitivo e piacevole per inviare gli allegati in WhatsApp

Il nuovo menu era già apparso in una versione beta per iOS, ma grazie al nuovo aggiornamento anche gli utenti Android da oggi possono testare le nuove funzionalità del menu degli allegati. Una volta cliccata l'icona, si presenterà un menu totalmente ridisegnato, composto da icone che rendono molto più intuitivo l'invio di diversi contenuti multimediali.

Grazie al nuovo menu è possibile inviare documenti, scattare foto, selezionare immagini dalla galleria, inviare file audio, condividere la posizione, inviare i dettagli di un contatto oppure creare un nuovo sondaggio. Le icone offrono uno stile minimal e flat, in linea con il trend grafico del momento.

Il menu aggiornato sarà disponibile per tutti con un futuro aggiornamento sia su iOS che su Android, ma al momento non è chiaro ancora quando sarà pubblicato.

