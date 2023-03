Redmi Note 12 4G è quasi ufficiale: trapelano tutte le specifiche e il prezzo

Dopo le prime indiscrezioni e le voci di corridoio in merito ad un modello LTE dell'ultima serie della costola di Xiaomi, ora gli indizi diventano tangibili. Redmi Note 12 4G è protagonista del leak definitivo, con tanto di immagini, specifiche tecniche ed il prezzo di vendita.

Redmi Note 12 4G tra specifiche e prezzo: ormai sappiamo quasi tutto

Il design di Redmi Note 12 4G ricalca quello del fratello Note 12 5G (versione Global), ma presenta posizionamento differente del flash LED (in questo caso, in alto sopra il terzo sensore posteriore). Per quanto riguarda il display ci troviamo alle prese con il medesimo pannello AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un foro centrale per la selfie camera ed una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le dimensioni sono di 165,66 x 75,96 x 7,85 mm per un peso di 183,5 grammi.

Stando a quanto riportato, il mid range sarà mosso dallo Snapdragon 680 ma ricordiamo che in precedenza si era parlato di una versione migliorata di quest'ultimo.

Redmi Note 12 4G renders & specs



-Snapdragon 680

-6.67", OLED, 1080 x 2400, 120Hz

-50MP + 8MP Wide-Angle + 2MP Macro

-13MP Selfie

-5000mAh, 33W

-Android 13, MIUI 14

-165.66 x 75.96 x 7.85 mm

-183.5g

-Side FPS, NFC, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5, IP53, microSD slot



-4GB+128GB: EUR 279 pic.twitter.com/wCT7c8bKNy — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 28, 2023

Il resto delle specifiche comprende una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W, una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP (con grandangolo e macro), una selfie camera da 13 MP, il lettore d'impronte digitali laterale, NFC, WiFi Dual Band, Bluetooth ed uno slot micro SD per espandere la memoria. Lato software troveremo Android 13, sotto forma di MIUI 14.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Redmi Note 12 4G, il nuovo mid range di Xiaomi dovrebbe arrivare in Europa a 279€, nella versione da 4/128 GB. Non è dato di sapere se ci saranno altri tagli di memoria oppure se questo sarà l'unico disponibile al debutto.

