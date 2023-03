OPPO Spring Days: smartphone, tablet e accessori in sconto per l’inizio della Primavera

Le offerte di Primavera arrivano anche su OPPO Store con la promo Spring Days: dal 27 al 29 marzo trovate una valanga di sconti su smartphone, tablet ed accessori. Il meglio dell'ecosistema OPPO per ogni occasione (dallo sport allo svogliò, dallo studio al lavoro) a prezzi ghiotti, ma solo per pochi giorni!

OPPO Spring Days: arrivano le offerte di Primavera dello store ufficiale

Per affrontare la bella stagione con energia, stile e innovazione, in esclusiva su OPPO Store, ci sono offerte, coupon e bundle da non perdere. Tra i protagonisti delle promozioni troviamo una vasta gamma di smartphone, i prodotti IoT e le cover a 9,99€. Inoltre, acquistando un prodotto della serie Find e OPPO Reno 8 è possibile ottenere un coupon da 40€ fino a 200€.

Come anticipato poco sopra, non mancano dei bundle perfetti per chi punta al massimo risparmio ma portandosi a casa il meglio della tecnologia della compagnia cinese. L'accoppiata ideale per coloro che puntano al top in termini di estetica è rappresentata dal nuovo smartphone flip top di gamma OPPO Find N2 Flip con le TWS OPPO Enco X, gli auricolari con cancellazione attiva del rumore in partnership con Dynaudio, disponibili al prezzo complessivo di 1.199,99€.

Le occasioni continuano con i dispositivi della serie Reno 8, mentre per gli amanti dello stile non potranno che puntare su OPPO Find X5 e Find X5 Pro, due veri e proprio gioielli. Immancabile OPPO Pad Air, il primo tablet del brand lanciato in Italia, perfetto per studiare, lavorare e giocare (grazie all'ampio schermo 2K da 10,36″).

Volete conoscere tutte le offerte della promo OPPO Spring Days? Allora date un'occhiata alla pagina dell'evento.

Gli sconti continuano anche su Amazon, con una serie di dispositivi proposti a prezzi super convenienti (a partire dalle ore 18:00 del 27 marzo).

