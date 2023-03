Questa power station BlitzWolf ha una forma unica e costa solo 18€

Siete in cerca di un caricatore multiporta compatto e facile da portare in giro, che vi liberi dall'ingombro di una miriade di dispositivi? Allora BlitzWolf BW-PC1 è il gadget adatto: una power station stilosa e votata alla portabilità, caratterizzata da un look unico. Ecco come risparmiare grazie al nuovo codice sconto targato Banggood!

Codice sconto BlitzWolf BW-PC1: la power station cubica, fino a 2500W di potenza

La power station BlitzWolf BW-PC1 è caratterizzata da uno stile “cubico”, con varie facce dotate di una moltitudine di ingressi per la ricarica. Si tratta di una soluzione 6 in 1 con 3 ingressi AC, 2 porte USB-A (con tecnologia QC3.0) ed 1 porta USB-C (PD3.0).

Basta un semplice click del pulsante presente sulla parte superiore per attiva il gadget; un solo tocco per beneficiare di un hub per alimentare qualsiasi tipo di dispositivo, dal notebook al tablet e allo smartphone. Il tutto in un corpo compatto del peso di 351 grammi (quindi si tratta di una soluzione comoda da portare in borsa).

La power station BlitzWolf BW-PC1 da 2500W e con presa EU scende ad un prezzo super conveniente con un codice sconto targato Banggood; presente all'appello anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio.

