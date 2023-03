Lenovo Yoga 2023 è la nuova gamma per i content creator: tutte le novità

Arriva la nuova generazione di notebook Lenovo Yoga 2023, con una sfilza di laptop per tutte le esigenze: si tratta di terminali in grado di offrire prestazioni top, dal design elegante e leggero, caratterizzati da versatilità e mobilità. Andiamo a conoscere tutti i dettagli dei nuovi portatili del brand, insieme al prezzo di vendita e la disponibilità in Italia.

Tutte le novità della serie Lenovo Yoga 2023

Yoga Pro 9i

Realizzato per i content creator più esigenti, Yoga Pro 9i di ottava generazione viene fornito con Windows 11 e processori Intel Core fino alla tredicesima generazione, una soluzione GPU per laptop NVIDIA RTX 4070, insieme a una maggiore capacità termica per fornire agli utenti un laptop potente (che si tratti di modificare o eseguire il rendering di video, modellazione 3D o progettare grafica) per un'esperienza fluida e senza stress.

Disponibile in due colori, Tidal Teal e Storm Grey, il terminale offre un display PureSight Pro con schermi da 14,5″ e 16″. La versione maggiore da 16″ è dotata di risoluzione fino a 3.2K, luminosità di 1200 nit, frequenza di aggiornamento a 165 Hz, una tripla gamma di colori di 100% DCI-P3, sRGB e Adobe RGB.

Il resto del comparto continua con quattro microfoni con cancellazione del rumore, delle ventole silenziose, una nuova tastiera Yoga da 1,5 mm (con una capsula di rivestimento da 0,3 mm), il trackpad più grande ed una webcam da 5 MP.

Yoga Slim 7

Il nuovo Yoga Slim 7 di ottava generazione è un dispositivo leggero ed elegante, con un display OLED PureSight da 14,5″ fino a 3K, processori AMD Ryzen serie 7000, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Eyesafe, tutto in un corpo compatto.

Con soli 13,9 mm, Yoga Slim 7 è facilmente trasportabile e si adatta a piccoli spazi. Non manca una tastiera di nuova concezione, unita al touchpad più grande. Un'altra novità è l'inclusione di sei altoparlanti con due subwoofer back-to-back, insieme alla batteria da 70 Wh.

La funzione Rapid Charge Boost consente con una ricarica rapida di 15 minuti di ottenere fino a un massimo di 2 ore di utilizzo in più. Grazie a doppie ventole e a un design termico rinnovato che raggiunge i 30 watt di capacità in questa generazione, gli utenti possono lavorare su laptop ancora più freschi e silenziosi.

Yoga Pro 7 & Pro 7i

Dal design particolarmente elegante, Yoga Pro 7 e Pro 7i offrono una soluzione hardware potente grazie alla combinazione delle GPU per laptop NVIDIA RTX 3050 o 4050. Con una maggiore potenza della batteria (fino a 73 Wh) rispetto alla precedente generazione, questi laptop sottili da 15,6 mm offrono un'esperienza più silenziosa e fresca. Presente all'appello un display PureSight Pro da 14,5″ con risoluzione fino a 3K, luminosità di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Oltre a un display di alta qualità, gli utenti di Yoga Pro 7 possono anche godere di un'esperienza audio e video di qualità con quattro microfoni con cancellazione del rumore e ID vocale, quattro altoparlanti e un infrarosso FHD (IR), sensore Time of Flight (ToF) e otturatore per la privacy, oltre alla tastiera Yoga aggiornata con tasti a da 1,5mm anti sporco.

Yoga 7 & 7i

Caratterizzato da bordi arrotondati in un elegante design comfort edge, Yoga 7 di ottava generazione è realizzato per offrire maneggevolezza e versatilità. Grazie alla sua forma, il laptop convertibile consente agli utenti di creare e consumare contenuti praticamente ovunque con funzionalità multimodali a 360 gradi che possono trasformare il dispositivo da un laptop di dimensioni standard a un tablet portatile.

Aggiornati con l'ultima CPU Intel di 13° generazione o i processori AMD Ryzen serie 7000 e un display di alta qualità con proporzioni 16:10 (OLED fino a 2,8K e precisione del colore DCI-P3 al 100%), si tratta di soluzioni adatte agli utenti in cerca della massima portabilità.

Yoga Slim 6

Un design sottile, leggero e resistente, Yoga Slim 6 di ottava generazione è disponibile in un comodo chassis in alluminio, con processori AMD Ryzen serie 7000 fino all'ultima generazione e due opzioni di colore: Misty Grey e Storm Grey.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova gamma di laptop slim Lenovo Yoga 2023 arriverà in Italia a partire dal mese di aprile. Di seguito trovate tutti i modelli, con i dettagli su prezzo e disponibilità (dove indicato).

Yoga Pro 9i (16″, 8) e (14,5″, 8) partirà da 1899€ e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da maggio 2023.

e partirà da 1899€ e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da maggio 2023. La disponibilità e le configurazioni di Yoga Slim 7 (14,5″, 8) in Italia saranno comunicate in seguito.

in Italia saranno comunicate in seguito. Yoga Pro 7i (14,5″, 8) e Yoga Pro 7 (14,5″, 8) partiranno da 1299€ e dovrebbero essere disponibili in Italia da maggio 2023.

e partiranno da 1299€ e dovrebbero essere disponibili in Italia da maggio 2023. Yoga 7i (14″, 8) e (16″, 8) partiranno da 1399€ e dovrebbero essere disponibili in Italia da aprile 2023.

e partiranno da 1399€ e dovrebbero essere disponibili in Italia da aprile 2023. La disponibilità e le configurazioni di Yoga 7 (14”, 8) e (16″, 8) in Italia saranno comunicate in seguito.

in Italia saranno comunicate in seguito. Yoga Slim 6 (14″, 8) partirà da 999€ e arrivare in Italia da maggio 2023.

