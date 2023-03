Tutto pronto per la vostra avventura outdoor con i generatori e pannelli solari BLUETTI

Se state progettando la vostra prossima avventura all'aperto o desiderate passare ad un tipo di energia rinnovabile, GeekMall ha lanciato una promozione che fa proprio al caso vostro. Per i prossimi giorni, potrete acquistare pannelli solari, stazioni elettriche portatili, generatori solari e batterie di backup BLUETTI ad un prezzo scontato. Gli articoli in promozione sono davvero molti, ciascuno pensato per soddisfare determinate esigenze. Abbiamo però selezionato tre prodotti da non lasciarsi assolutamente scappare. Diamo un'occhiata insieme.

Le offerte BLUETTI da non lasciarsi scappare

Il primo prodotto di cui vorremmo parlarvi è la stazione di ricarica portatile BLUETTI PowerOak EB55. Grazie al suo inverter integrato da 700W, questa potente stazione di ricarica può alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, come laptop, smartphone, TV, fornelli elettrici, mini-frigoriferi e altre apparecchiature fondamentali per il campeggio o per le avventure outdoor. Il suo ingresso da 400W permette al macchinario di ricaricarsi velocemente, completando una carica in meno di due ore. BLUETTI PowerOak EB55 può essere acquistato in offerta al prezzo affare di 499€ grazie all'applicazione del codice sconto dedicato.

Passiamo adesso ad un interessante budle composto dal generatore solare portatile BLUETTI EB240 e dal pannello solare SP200S. Il generatore offre una capacità da 2.400Wh e, grazie alle numerose porte integrate, può alimentare una vasta gamma di dispositivi domestici sotto i 1000W. Con una potenza massima in ingresso di 500W, il generatore portatile può essere ricaricato da due pannelli solari BLUETTI SP200S in circa 9 ore, grazie anche al controller MPPT integrato che garantisce una ricarica più veloce del 40%.

Il tutto può essere utilizzato in estrema sicurezza grazie al controllo del raffreddamento con avvio smart della ventola, che viene azionata automaticamente quando il generatore raggiunge delle temperature anomale.

L'ultimo prodotto che segnaliamo è una ulteriore stazione di ricarica portatile, la BLUETTI EB70. La sua particolarità risiede nel supporto per quattro diversi metodi di ricarica (AC, Pannello solare, Ricarica da Auto e Generatore) e all'esclusiva modalità BLUETTI ECO che aiuta a prevenire fino al 50% della perdita di potenza. La sua capacità di 716Wh e la potenza di 1.000W rendono questo dispositivo ideale per l'alimentazione di apparecchi come laptop, aspirapolvere, mini-frigo, smartphone (e molti altri), per un massimo di 10 dispositivi collegati simultaneamente.

Come anticipato, questi sono solo alcuni dei prodotti BLUETTI in promozione su GeekMall. Per scoprirli tutti, date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa, e ricordate di applicare i seguenti codici per ottenere fino a 100€ di sconto!

Applicate il codice BLUETTI200 per ottenere uno sconto di 30€ su acquisti superiori a 200€

Applicate il codice BLUETTI700 per ottenere uno sconto di 50€ su acquisti superiori a 700€

Applicate il codice BLUETTI1000 per ottenere uno sconto di 100€ su acquisti superiori a 1.000€

