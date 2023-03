Fujifilm Instax Mini 12: la nuova fotocamera istantanea è il gadget che tutti vogliono

Fujifilm ha appena annunciato Instax Mini 12, la nuova fotocamera istantanea che farà perdere la testa agli amanti delle foto in stile polaroid! Dall'aspetto giocoso, funzionalità intuitive e una nuova modalità di scatto, la nuova istantanea è il gadget perfetto per chi è alla ricerca di una soluzione accessibile e di facile utilizzo.

Fujifilm Instax Mini 12: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova fotocamera istantanea

Design e specifiche tecniche

Fujifilm Instax Mini 12 presenta l'iconico design in stile bubble che da sempre contraddistingue le fotocamere istantanee di questa sera, anche se leggermente rivisitato con un corpo leggermente più allungato. Disponibile in cinque tonalità pastello, il dispositivo conserva un aspetto giocoso e adorabile che si farà amare!

Passando alle specifiche tecniche, questa fotocamera è dotata di esposizione automatica e di controllo del flash, per cui non occorre perdere tempo regolando le impostazioni o rischiare di buttare una foto notturna perché abbiamo dimenticato di attivare il flash. Instax Mini 12 si occuperà di tutto in modo automatico, e voi non dovete fare altro che premere l'otturatore per scattare.

Insieme alla modalità standard, la nuova Instax Mini 12 presenta una nuova modalità di scatto pensata in modo specifico per gli scatti ravvicinati. La modalità in questione si chiama Close-up e promette di stampare esattamente ciò che si sta guardando, attraverso la calibrazione del mirino regolabile con l'obiettivo.

A prescindere dalla modalità utilizzata, stampare con questa nuova istantanea è più semplice che mai: basta ruotare la fotocamera per accenderla, ruotarla ancora per passare alla modalità Close-up e ruotarla per spegnerla. A proposito di stampa, bastano appena cinque secondi per stampare una foto, ma la rapidità del processo non ne compromette la qualità.

Ovviamente, la nuova istantanea arriva con tutta una serie di accessori dedicati. Oltre ciò, Fujifilm ha anche lanciato la nuova app Instax Up, gratuita per smartphone Android e iOS. L'app permette di scansionare le istantanee Instax, archiviarle ed organizzarle in cartelle specifiche, nonché di condividerle sui Social in alta qualità.

Instax Mini 12 – Disponibilità e prezzo

La nuova fotocamera istantanea di Fujifilm sarà disponibile all'acquisto a partire dal 16 marzo al prezzo consigliato di 89,99 € nelle tonalità Lilac Purple, Blossom Pink, Clay White, Mint Green e Pastel Blue.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il