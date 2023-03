Proscenic F16 è l’aspirapolvere lavapavimenti più economico, a soli 82€!

L'aspirapolvere Wet & Dry Proscenic Washvac F16 scende ad un prezzo decisamente allettante grazie a questo nuovo codice sconto: un alleato utilissimo nelle pulizie di casa torna in offerta con spedizione gratis direttamente dall'Europa. Imperdibile a questo prezzo!

Proscenic Washvac F16 lava e aspira lo sporco: solo 82€ con questo codice sconto

L'aspirapolvere senza fili Proscenic Washvac F16 è un modello leggero e portatile, dal peso di soli 2,35 Kg; un dispositivo perfetto che può essere utilizzato sia per aspirare che per lavare il pavimento grazie al serbatoio dell'acqua integrato (da 3.300 ml). La scopa elettrica offre un'autonomia fino a 60 minuti con una singola carica; questa avviene tramite la basetta inclusa in confezione.

Una volta posizionato sulla base, è possibile utilizzare la funzione di autopulizia per eliminare lo sporco dalla spazzola. Grazie al corpo inclinabile di 180° è facile raggiungere anche i punti più ostici: spazzare e lavare il pavimento sotto letti e divani non sarà più un problema.

Proscenic Washvac F16 è un aspirapolvere senza fili completo ed efficiente: nonostante si tratti di un modello basilare è di certo un alleato affidabile e ora torna in offerta ad un prezzo super appetibile grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying. Immancabile la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store!

