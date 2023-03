Blackview BV9200 è in promo su Amazon: 40€ di sconto e auricolari TWS in regalo!

Con l'arrivo della bella stagione cominciano anche le prime gite fuori porta di primavera: è l'occasione perfetta per vivere nuove avventure a contatto con la natura oppure per dedicarsi allo sport. Se avete timore di distruggere il vostro smartphone allora è tempo di passare ad un rugged phone: Blackview BV9200 scende ad un prezzo top grazie al nuovo Coupon Amazon e c'è anche un gradito regalo (senza contare la spedizione Prime)!

Blackview BV9200 è il rugged del momento grazie a questa promozione su Amazon: risparmia con Coupon e ricevi un regalo

Gli smartphone rugged non sono dispositivi dedicati solo a sportivi ed avventurieri: si tratta di terminali adatti anche a professionisti alle prese con lavori particolari (magari in condizioni estreme) o in generale agli utenti che cercano telefoni robusti e in grado di sopravvivere a urti, cadute, graffi e “bagni”.

Blackview BV9200 è uno degli ultimi rugged phone della compagnia cinese e non si fa mancare nulla: il dispositivo è dotato di un corpo ultra-resistente con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, quest'ultima di grado militare. Frontalmente abbiamo uno schermo da 6,6″ con risoluzione 2.4K, 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5.

Il resto delle caratteristiche include il chipset Helio G96 di MediaTek, 8 GB di RAM (espandibile tramite Virtual RAM), 256 GB di storage (non manca lo slot microSD), ricarica rapida da 66W, ricarica wireless da 30W, una fotocamera principale Samsung da 50 MP, Android 12, doppi altoparlanti Smart PA Box, l'NFC per i pagamenti e tanto altro ancora.

Il nuovo Blackview BV9200 è in sconto su Amazon, con tanto di spedizione Prime: nella pagina del prodotto mettete la spunta su “Applica Coupon 40€” e il prezzo scenderà a soli 309,9€. Inoltre è presente un regalo: basta mettere nel carrello gli auricolari true wireless Blackview AirBuds 2 ed utilizzare il codice promozionale N2Q9RQOC (dovrebbe applicarsi automaticamente) per ricerveli gratis!

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il