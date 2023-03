70mai Power Station Tera con pannello solare: energia senza limiti e ovunque!

La primavera è arrivata, il tempo si è fatto più mite e finalmente è il momento di pensare alle prime gite fuori porta (senza il timore del meteo). Che siate dei tipi avventurosi o degli amanti del relax, degli appassionati della montagna o della spiaggia e del mare, avere un stazione di ricarica portatile è sempre un grande vantaggio. Si tratta di un acquisto importante, ma che vi accompagnerà in ogni viaggio e gita e – soprattutto – risulterà sempre utile. 70mai Power Station Tera 1000 è una soluzione potente ed affidabile, ora in sconto di 100€ con coupon. Inoltre si può accompagnare anche con un pratico pannello solare, per un utilizzo a tutto tondo!

70mai Power Station Tera: risparmia 100€ con questo nuovo codice sconto

La stazione 70mai Power Station Tera 1000 è un generatore portatile con una capacità di ben 1000 Wh, 10 prese, un'impugnatura ergonomica e la possibilità di sfruttare l'app per i controlli da remoto. Insomma, una soluzione premium completa a tutto tondo, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza energetica: in casa, all'aperto e in viaggio, energia elettrica in ogni occasione e ovunque.

Il dispositivo integra delle batterie agli ioni di litio di classe EV e permette di ricarica fino a 10 dispositivi contemporaneamente. In termini di porte abbiamo 2 USB-A, 2 Type-C, un ingresso Car Charger, 2 DC e 3 AC: tante possibilità e la massima efficienza.

La ricarica completa della stazione avviene in 2 ore mentre basta solo un'ora l'80% di carica. Sono presenti i controlli da remoto grazie all'app dedicata con la possibilità di accendere e spegnere la Power Station, gestire le impostazioni e tanto altro ancora.

Grazie al nuovo codice sconto dello store Smartus, è possibile risparmiare 100€ sull'acquisto di 70mai Power Station Tera 1000. E per gli utenti che puntano al massimo, è disponibile anche il pratico pannello solare 70mai da 110W: in questo modo avrete il kit completo e sarete in grado di gestire la ricarica della stazione in base all'occorrenza.

Di seguito trovate il link all'acquisto della Power Station Tera, insieme al codice sconto dedicato, e del pannello solare portatile. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

