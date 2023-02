Lo sfigmomanometro smart di Xiaomi monitora la pressione con una super batteria

Xiaomi produce dispositivi smart per ogni settore del mercato, incluso quello medico con una proposta davvero interessante per chi ha bisogno di tenere sotto controllo in modo pratico e veloce la pressione del sangue. Grazie al nuovo sfigmomanometro MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor è possibile monitorare e tener traccia della propria pressione in modo estremamente rapido.

Xiaomi MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor arriva in Cina

Xiaomi MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor è dotato di un semplice misuratore a clip che si aggancia al braccio con facilità, senza dove stringere troppo per effettuare una misurazione corretta della pressione del sangue. Il dispositivo offre un display da 3.7″ che mostra tutte le informazioni sulla pressione del sangue, con valore minimo e massimo, oltre al battito cardiaco.

Il monitor per la pressione viene controllato tramite i pulsanti posizionati al fianco del monitor, ma i risultati possono essere monitorati anche tramite l'app Mijia con connessione Bluetooth allo smartphone. Inoltre, la batteria integrata nel dispositivo garantisce un'autonomia di ben 90 giorni prima di dover essere ricaricata tramite USB-C.

Xiaomi MIJIA Smart Electronic Blood Pressure Monitor è disponibile su Xiaomi Youpin al prezzo di lancio di circa 30€ (199 yuan) per la campagna di crowdfunding. Al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà a circa 40€ (269 yuan). Attualmente non si hanno informazioni sulla possibile commercializzazione del prodotto sui mercati internazionali.

