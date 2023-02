Ecco come Google ci proteggerà dai contenuti espliciti online

Sappiamo bene quanto possa essere facile, quando navighiamo in Internet, cadere in contenuti poco piacevoli, magari perché violenti, sensibili o espliciti. Google offre già diversi strumenti attraverso i quali controllare proteggere la propria esperienza in rete da contenuti di questo tipo, ma in occasione della Safer Internet Day, il team di Mountain View ha annunciato l'arrivo di una ulteriore funzionalità che naviga in questa stessa direzione: un filtro che oscurerà immagini esplicite.

Google annuncia un nuovo filtro per SafeSearch contro i contenuti espliciti

Google ha annunciato che presto SafeSearch includerà una nuova funzionalità che renderà la navigazione su Chrome ancora più sicura. Parliamo di un nuovo filtro che interverrà in caso di presenza di immagini esplicite quando si effettuerà una ricerca, oscurandole.

Questa funzionalità verrà attivata di default per tutti gli utenti che non hanno ancora attivato il filtro SafeSearch di Google (attivo per impostazione predefinita per coloro che hanno eseguito l'accesso ad un account con età inferiori ai 18 anni), con la possibilità di modificare le impostazioni in qualsiasi momento.

In altre parole, quando si effettuerà una ricerca su Google e questa restituirà delle immagini di contenuto esplicito, verrà applicate su di esse un filtro blurred – sfocato – che ne offuscherà il contenuto. Sarà poi necessario cliccare sull'immagine specifica per poter accedere al contenuto senza filtri.

Al momento non è ancora chiaro quando Google rilascerà questa funzionalità, ma considerando l'annuncio ufficiale avvenuto nelle scorse ore, il nuovo filtro di SafeSearch potrebbe raggiungerci già nelle prossime settimane.

