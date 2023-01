Samsung Galaxy Watch: arriva la navigazione senza smartphone con Google Maps

Dopo l'annuncio della scorsa settimana sembra che la compagnia statunitense abbia dato il via al rilascio per i dispositivi Wear OS della funzione di navigazione sembra smartphone con Google Maps: la novità è stata avvistata a bordo dei modelli Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5 compatibili.

Samsung Galaxy Watch con Wear OS: navigazione senza smartphone con Google Maps

Come anticipato già in precedenza, la navigazione turn-by-turn di Google Maps su terminali Wear OS avviene senza smartphone ma è comunque necessario avere a disposizione uno smartwatch abilitato per la connettività LTE oppure connesso ad internet tramite Wi-Fi. Si tratta una funzionalità utile soprattutto per gli utenti più sportivi, che magari desiderano anche a correre oppure fare un giro in bici senza il telefono (ma comunque utilizzare la navigazione con Maps).

La navigazione senza smartphone è disponibile sugli indossabili Samsung Galaxy Watch 4, 4 Classic, 5 e 5 Pro, ovviamente in versione 4G LTE. Tuttavia si tratta di un'implementazione lato server, che non riguarda l'aggiornamento dell'app o dell'orologio; probabilmente questa novità è in rilascio a livello Global, quindi bisognerà pazientare.

Per attivare la nuova funzione di Google Maps è necessario accedere alle impostazioni del Samsung Galaxy Watch con Wear OS. Qui basta cliccare sulla modalità di avvio e selezionare Solo orologio per abilitare la navigazione direttamente dall'app installata sull'indossabile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il