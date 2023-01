iPhone: con questo trucchetto potrete dormire sonni più tranquilli!

Il rumore bianco è un tipo di suono che contiene tutte le frequenze alla stessa intensità e può quindi aiutare le persone ad addormentarsi o a mantenere alta la concentrazione mascherando tutti quei suoni esterni, fonte di distrazione e disturbo del sonno, creando un rilassante rumore di sottofondo. Oggi esistono diverse applicazioni per smartphone per la riproduzione di rumori bianchi, ma sapete che, almeno per quanto riguarda iPhone, già con iOS 15 è stata aggiunta una funzione che permette di riprodurre rumori bianchi senza ricorrere ad app e servizi di terze parti?

Il trucco per attivare i rumori bianchi su iPhone senza utilizzare app di terze parti

Esatto. Su qualsiasi iPhone con iOS 15 (e versioni superiori) c'è la possibile di riprodurre rumori bianchi di default. Tutto quel di cui avete bisogno è il vostro iPhone e degli auricolari! Scopriamo insieme, dunque, quali sono i passi da compiere per attivare questa speciale funzionalità e dormire sonni più tranquilli, o semplicemente mantenere alta la concentrazione mentre si studia o si lavora.

Anzitutto, andate nelle Impostazioni del vostro iPhone e cliccate sulla voce Accessibilità .

del vostro iPhone e cliccate sulla voce . Scorrete la lista delle opzioni disponibili, andate nella sezione Udito e cliccate su Audio ed effetti visivi .

e cliccate su . A questo punto, abilitate la funzione Suoni di sottofondo. Potete scegliere tra vari suoni disponibili, e quindi rumore rosa, quello bianco, quello marrone, o ancora il suono dell'oceano, della pioggia o di un ruscello. Potete anche regolare il volume del suono e scegliere se usarlo o meno anche durante la riproduzione di file multimediali.

E vi diremo di più: se pensate di utilizzare questa funzione di frequente e desiderate accedervi in modo più semplice ed immediato, senza quindi compiere l'interno iter ogni volta, potete impostare un accesso rapido tramite collegamento. Tutto quello che dovete fare in questo caso è andare nuovamente nelle Impostazioni dell'iPhone e poi in Accessibilità. Scorrete l'elenco e cliccate su Abbreviazioni e poi spuntate la voce Suoni di sottofondo.

In questo modo, quando volete attivare i Suoni di sottofondo, vi basterà semplicemente premere tre volte il tasto laterale dell'iPhone!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il