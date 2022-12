Il nuovo aspirapolvere di Xiaomi è piccolo ma potente, con tanta autonomia!

Xiaomi ha svelato la nuova versione Slim della scopa elettrica Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2, che arriva in un form factor ridotto ma in grado di generare una grande potenza di aspirazione per la pulizia completa della casa.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Slim: aspirazione a 100K RPM e grande autonomia

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Slim è una scopa elettrica con form-factor a pistola in grado di aspirare con una potenza di 100 mila giri al minuto, grazie al motore brushless. Grazie alla struttura ciclonica a 7 coni è in grado di separare con un'efficienza del 99,97% l'aria pulita dalla polvere.

L'aspirapolvere è equipaggiato con una spazzola 3 in 1, in grado di affrontare diversi tipi di pulizia. Offre una spazzola per i pavimenti, una per le fessure ed una terza per l'aspirazione dello sporco più ostinato.

Le cinque batterie agli ioni di litio presenti in questo dispositivo garantiscono un'autonomia di 45 minuti, utile alla pulizia di un intero appartamento di medie dimensioni, oppure alla pulizia più approfondita di divani e tappeti.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Slim è acquistabile in Cina tramite il sito ufficiale ad un prezzo di circa 110€ (799 yuan). Le prime spedizioni partiranno soltanto dal 12 dicembre, ma non abbiamo ancora notizie in merito ad un possibile arrivo del prodotto sui mercati internazionali.

