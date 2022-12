Regali di Natale cercasi? Su GeekMall fino all’80% di sconto su tanti prodotti

Ultima chance per acquistare robot aspirapolvere, auricolari Bluetooth, monopattini elettrici, dispositivi per la smart home e tanti altri prodotti tech su GeekMall! Il noto e-commerce, infatti, sta offrendo fino all'80% di sconto su molti articoli, con le ultime promo Cyber Monday.

Le migliori offerte di GeekMall per i vostri regali di Natale

I prodotti che potete acquistare in offerta su GeekMall sono davvero molti, ma noi ne abbiamo selezionati alcuni in particolare. Considerateli per qualche regalo di Natale.

Uno degli articoli in sconto è Xiaomi Roidmi EVA, un potente robot aspirapolvere 3-in-1 che aspira, lava e asciuga. Con una potenza di aspirazione pari a 3.200 PA ed una batteria da 5.200 mAh, Roidmi EVA può pulire a fondo ogni angolo della casa in modo del tutto autonomo. Il robot è persino dotato di una sofisticata tecnologia di rilevamento dei tappeti, può facilmente superare ostali di 20 mm e dispone di una stazione di auto-pulizia e svuotamento della polvere, per una pulizia della casa davvero senza mani!

Xiaomi Roidmi EVA può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie al codice coupon WT4YHFYC.

Passiamo ad un altro robot aspirapolvere: Liectroux C30B. Si tratta di un'alternativa molto più economica ma ugualmente efficace. Questo robot può aspirare polvere e sporco ad una potenza massima di 6.000 PA ed è dotato di una tecnologia di navigazione che esegue automaticamente una mappatura di tutta la casa, così da creare percorsi di pulizia più efficaci. Questa stessa tecnologia consente a Liectroux C30B di memorizzare le aree pulite e determinare quali sono le restanti, per una pulizia completa al 100%.

Anche Liectroux C30B può essere acquistato ad un prezzo ridotto con il codice sconto GEEKMALLBF10.

Infine, passiamo a iLife W400. Questo robot lavapavimenti offre ben quattro modalità di pulizia per rimuovere lo sporco più ostinato. Il macchinario inumidisce il pavimento con acqua pulita, raschia per eliminare i residui, aspira per rimuove l'acqua sporca e svolge un'attività scrub, strofinando delicatamente il pavimento ad alta frequenza.

iLife W400 può essere acquistato in offerta grazie al codice sconto GEEKMALLBF10.

Come anticipato, questi sono solo alcuni dei tantissimi prodotti in offerta su GeekMall. Per scoprirli tutti e procedere con i vostri acquisti di Natale, date un'occhiata al sito ufficiale! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

