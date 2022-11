Quattro nuovi accessori per monopattini: comodità e sicurezza grazie a Xiaomi

Xiaomi ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi accessori che mirano a migliorare la comodità e la sicurezza a bordo dei monopattini elettrici. La compagnia cinese ha infatti realizzato casco, guanti, borsa e pneumatici appositi per questo tipo di mobilità elettrica.

La nota azienda cinese ha pubblicato sul sito ufficiale Global quattro nuovi prodotti dedicati a tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici: partiamo con lo Xiaomi Commuter Helmet, un casco a scodella dal design minimalista che punta a proteggere da urti e cadute accidentali. Grazie alla fascia riflettente ci offrirà anche una maggiore visibilità su strada.

Xiaomi Electric Scooter Storage Bag, invece, una pratica borsa da appendere al manubrio del monopattino con accesso rapido a tutti i nostri effetti personali. Ideale quando si hanno più cose da portare con se ma non si vuole l'ingombro di uno zaino.

I guanti Xiaomi Electric Scooter Riding Gloves, inoltre, ci permettono di difenderci al meglio dal freddo inverno che ci apprestiamo a vivere. Se la temperatura è già bassa, in movimento la percezione sarà quella di un freddo ancora più pungente: in questo caso i guanti diventano fondamentali, da abbinare magari ad un giubbotto riscaldato.

Infine troviamo i pneumatici Xiaomi Electric Scooter Pneumatic Tire, che con la loro dimensione da 8,5″ e la realizzazione fibra di nylon garantiscono prestazioni e durata migliori rispetto alle classiche ruote che troviamo di solito in dotazione sui monopattini elettrici.

Sfortunatamente, questi prodotti non hanno ancora una data di lancio ufficiale né tantomeno Xiaomi ha comunicato il prezzo con cui arriveranno sul mercato. Quindi, non sappiamo ancora quando potremo sfruttarli magari a bordo dell'Electric Scooter 4 Pro, ma siamo sicuri che l'azienda cinese pubblicherà nuovi aggiornamenti molto presto.

