Samsung Galaxy A33 si aggiorna a One UI 5.0 in Europa

Sta prendendo forma la roadmap di aggiornamento One UI 5.0 con Android 13, adesso in fase di rilascio anche su Samsung Galaxy A33. Il modello diventa così il secondo smartphone mid-range a ricevere il major update, dopo che il primo è stato Galaxy A53. Una buona notizia, perché significa che Samsung non si sta concentrando solamente sui top di gamma della serie S22, S21 ed S20.

Inizia ad aggiornarsi a One UI 5.0 e Android 13 anche Samsung Galaxy A33

Sono numerose le novità che troviamo all'interno della One UI 5.0 con Android 13, con Samsung che ha studiato un nuovo design e nuove opzioni di personalizzazione per la UI, produttività ottimizzata fra multitasking, Samsung DeX e dispositivi dell'ecosistema, nuove Routine e più opzioni per privacy e sicurezza. Ma questo è solo un assaggio del changelog completo che potete consultare nell'articolo dedicato.

Così come avvenuto per gli altri modelli, anche il roll-out dell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy A33 è ufficialmente partito in Europa, quindi dovrebbe arrivare in Italia in queste ore. Per controllare se vi fosse arrivato, potete verificare nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il