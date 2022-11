Windows 10 a vita con soli 13€: le offerte VIPkeysale per il Black Friday!

Il venerdì nero è l'occasione perfetta per gli acquisti e ormai è diventata una vera e propria tradizione in tutto il mondo. È possibile risparmiare su prodotti tech, accessori, abbigliamento e tanto altro ancora… insomma, praticamente su tutto! Se avete bisogno di una licenza a vita per Windows 10 Pro o per il pacchetto Office e puntate al massimo risparmio, allora il Black Friday di VIPkeysale vi regalerà grandi soddisfazioni: si parte da soli 13€, con uno sconto super!

Black Friday: arrivano le offerte VIPkeysale per Windows 10 e Office

Come fare per risparmiare sull'acquisto di Windows 10 Pro a vita? Basta semplicemente utilizzare il codice sconto VIPGC sullo store VIPkeysale per ottenere uno sconto immediato del 30%. Diamo un'occhiata alle varie offerte disponibili!

Ovviamente – è bene specificarlo – si tratta di licenze a vita: una volta acquistata la versione di Windows o di Office che vi interessa potrete usufruirne per sempre.

Come attivare il codice sconto

Per l'acquisto, basta effettuare la registrazione nello store VIPkeysale, scegliere il prodotto mettendolo nel carrello e procedere con il checkout. Qui dovrete utilizzare il codice VIPGC prima di procedere con il pagamento, in modo da ricevere uno sconto del 30%. Al termine della procedura riceverete la vista key, ossia un codice licenza da utilizzare per autenticare il software desiderato.

Come attivare la licenza di Windows 10

Avete acquistato la key di Windows 10 grazie alle offerte VIPkeysale per il Black Friday e volete sapere come fare per attivare la vostra licenza a vita? La procedura è semplicissima: non dovrete far altro che entrare nelle “Impostazioni” di Windows e poi nella scheda “Attivazione“. Qui, in basso, è presente la voce “Cambia codice Product Key“. Nella nuova finestra, inserite il codice acquistato su VIPkeysale.

Nel caso in cui il vostro portatile supporti, è possibile fare l'upgrade a Windows 11, la nuova versione del sistema operativo di Microsoft.

Contenuto realizzato in collaborazione con VIPkeysale.

