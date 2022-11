I migliori aspirapolvere e robot su Amazon per il Black Friday

Il venerdì nero porta con sé tantissimi sconti anche per quanto riguarda le pulizie intelligenti: vacuum cleaner e robottini, tutti prodotti con un unico scopo, ossia quello di dare un mano in casa! Se siete in cerca delle migliori occasioni del Black Friday 2022 dedicate a robot ed aspirapolvere senza filo, allora siete nel posto giusto: eccovi serviti con le occasioni più ghiotte targate Amazon!

Black Friday 2022: quali sono i migliori aspirapolvere senza fili e robot in offerta su Amazon

La nostra scelta per i migliori aspirapolvere parte da un modello che gli appassionati conoscono bene. Stiamo parlando di Dreame H12, una soluzione che aspira e lava i pavimenti con potenza e cura. Si tratta di un modello senza fili, ovviamente, equipaggiato con un pratico display LED, un ampio serbatoio da ben 900 ml, spazzole con funzione di autopulizia e fino a 35 minuti di autonomia (alla massima potenza). Un dispositivo senza compressi, ora ad un prezzo super per il Black Friday!

Chi cerca un robot aspirapolvere in sconto su Amazon per il Black Friday non potrà che rimanere soddisfatto da ECOVACS DEEBOT X1 TURBO: si tratta di una vera e propria belva del pulito, con tanto di dock di svuotamento e funzione di lavapavimenti. Il robottino aspira e lava, è in grado di mappare in modo preciso l'ambiente ed evitare ostacoli, ha un'autonomia fino a 360 minuti e può fungere da videocamera!

Ovviamente non poteva mancare aspirapolvere targato Xiaomi: il modello Robot Vacuum-Mop 2S è un evergreen quando si parla di un alleato per le pulizie dal prezzo accessibile e di qualità. Il dispositivo è dotato di una potenza fino a 2.200 PA, batteria da 2.600 mAh, 3 modalità di pulizia e controlli tramite app. Perfetta per chi punta al risparmio ma senza troppe rinunce!

Neakasa P1 Pro è un prodotto molto particolare dedicati ai nostri amici a quattro zampe. Si tratta di un kit per la toelettatura di cani e gatti, un pratico vacuum cleaner pensato appositamente per il pelo degli animali. Il dispositivo ha una potenza di aspirazione di 9.000 PA (ma un livello di rumore basso, di 52 dB) ma rimuove i peli in modo completo e – soprattutto – piacevole e delicato grazie alla spazzola integrata. Inoltre è presente anche una testina per la tosatura, in modo da accorciare il pelo in tutta comodità (senza dover ricorrere a costosi interventi esterni).

Tineco FLOOR ONE S5 conclude la nostra panoramica dei migliori robot ed aspirapolvere in sconto per il Black Friday: il vacuum cleaner si presenta come una soluzione premium, con un'aspirazione potente, spazzole rotanti per lavare i pavimenti in modo approfondito, un pratico assistente vocale ed un'app dedicata. Aspira, lava ed è ottimo anche per i peli dei nostri amici a quattro zampe!

