Xiaomi 13 e 13 Pro, si aprono le danze: iniziati i test MIUI

Si avvicina sempre di più l'arrivo sul mercato della nuova serie flagship Xiaomi 13, che comprende (per ora) il modello base e quello Pro, su cui sono iniziati i primi test. Infatti, da alcune stringhe di codice della MIUI apprendiamo le informazioni relative anche ai modelli per il nostro mercato.

Xiaomi 13 e 13 Pro, conferme anche per il mercato Global nei test interni MIUI

Come riportano i colleghi di Xiaomiui, dalle stringhe di codice dell'interfaccia del brand apprendiamo le prime novità sulla versione stabile della MIUI 14 che integreranno proprio Xiaomi 13 e 13 Pro. Ma non i modelli cinesi, bensì quelli che vedremo nel nostro mercato.

Infatti, come possiamo leggere, si tratta della versione EEA che di norma arrivano anche in Italia e in Europa e possiamo ricondurli ai flagship Xiaomi tramite i loro nomi in codice, che sono rispettivamente nuwa (13 Pro) e fuxi (13), quindi è praticamente certo. La versione prevista, quella stabile dei test interni, è la 14.0.0.1.TMCEUXM/14.0.0.2.TMCEUXM, a seconda del modello.

Con questi dettagli, apprendiamo dunque che i due nuovi top gamma non sono affatto lontani e l'idea che siano presentati già nel dicembre 2022 è sicuramente concreta, attendendo ovviamente indizi ufficiali o comunque più chiari anche solo in merito al design, visto che è abbastanza noto che il chipset sarà il prossimo Snapdragon 8 Gen 2.

