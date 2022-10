Himo L2 Max, nuovo super minimo: siamo vicini ai 300€!

Himo, per chi ha imparato a conoscerla come azienda, propone modelli di eBike e monopattini elettrici di ottima fattura, a prezzi convincenti. Ed è anche il caso del monopattino elettrico Himo L2 Max, che trovate in offerta, al minimo storico, sullo store di Geekbuying grazie ad un codice sconto, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Himo L2 Max: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Se guardiamo al design, non cambia granché dall'Himo L2 standard. Anche gli pneumatici infatti vengono mantenuti nel form factor a 10″, così come resta invariato il motore da 350W, già molto potente. A cambiare però è l'autonomia del mezzo, che sale a 40 km con una sola carica, in quanto è stata migliorata la gestione dei consumi,

Non mancano inoltre doppi freni, sia quello elettronico nella parte anteriore, sia quello meccanico sul posteriore. Questi freni sono entrambi attivabili dalle maniglie del manubrio. Come molti della sua categoria inoltre, anche Himo L2 Max è pieghevole, in sole 3 mosse. Molto interessante l'inclinazione massima a 20°. Presente anche un comodo display LED per monitorare il tragitto.

Ma come possiamo risparmiare su questo monopattino? Himo L2 Max è in offerta con codice sconto dedicato su Geekbuying, che lo porta al prezzo minimo storico, che va in abbinato alla comoda spedizione dai magazzini europei dello store. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

