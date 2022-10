5 prodotti Tineco in sconto per le Offerte Esclusive Prime su Amazon

Incredibile ma vero, dopo l'appuntamento estivo Amazon ha deciso di doppiare l'appuntamento con i Prime Day 2022. L'atteso evento in cui sullo store del brand torna anche in Italia e lo fa con un nome tutto nuovo: si chiamerà Offerte Esclusiva Prime ma, anche se con una nuova nomenclatura, il senso non cambia: dall'11 ottobre al 12 ottobre, tutti gli abbonati Amazon Prime potranno acquistare centinaia di prodotti in super sconto e, perché no, portarsi avanti anche per le festività natalizie grazie all'accesso anticipato ad offerte in moltissime categorie.

Le categorie in sconto saranno davvero ricchissime, ed i brand che hanno deciso di partecipare all'evento sono tantissimi e tra questi troviamo Tineco: l'azienda leader nel mondo degli aspirapolvere ciclonici wireless che ha fatto da apripista anche al mondo delle lavasciuga ad acqua, ha deciso di mettere in offerta numerosi prodotti: in questo approfondimento vi anticiperò i 5 migliori aspirapolvere e lavasciuga Tineco in offerta per le Offerte Esclusive Prime.

I 5 migliori aspirapolvere e lavasciuga Tineco in offerta per le Offerte Esclusive Prime dell'11 e 12 ottobre su Amazon

Tineco PURE ONE S15 Pet con il 16% di sconto

Nato con lo scopo di semplificare la pulizia dei pavimenti di chi vive con gli animali domestici in casa, la Tineco PURE ONE S15 Pet è un aspirapolvere wireless che garantisce una buona potenza d'aspirazione ed una batteria in grado di pulire un ambiente di circa 130 metri quadrati con un'unica carica. Il motore è da 500w, il contenitore per la polvere è da 0,47L e tutte le informazioni relative alla pulizia e al dispositivo si potranno controllare su un display integrato o tramite l'applicazione che si connette allo smartphone via WiFi.

Così come gli altri prodotti del brand, anche Tineco PURE ONE S15 Pet utilizza la tecnologia Pure Cyclone per separare efficacemente aria e polvere in modo da evitare intasamenti del prefiltro o la perdita di aspirazione nel tempo, ma la sua peculiarità è la tecnologia ZeroTangle: la spazzola è appositamente progettata per catturare i capelli e intrappolare i peli senza avvolgerli, rendendo la spazzola ancora più facile da pulire.

Insomma è un prodotto di qualità, pensato non solo per chi ha animali domestici ma anche per chi ha i capelli lunghi, che ha un prezzo di partenza di 499,00 euro, ma che in occasione delle Offerte Esclusive Prima sarà in vendita con il 16% di sconto a 419,00 euro.

Tineco Floor One S5 Steam con il 16% di sconto

Tineco Floor One S5 Steam è una lavasciuga ad acqua molto particolare che sì, riprende costruzione e caratteristiche tecniche della serie Floor One del brand, ma le arricchisce con un particolare sistema di pulizia al vapore, cioè con acqua caldissima, che permette di ottimizzare ancora di più la rimozione dello sporco.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa particolare lavasciuga per funzionare non utilizza una batteria, bensì un cavo particolarmente lungo: data la presenza del sistema di vaporizzazione dell'acqua, è necessario che il dispositivo abbia a disposizione energia tale in modo da garantire la continuità della pulizia, anche grazie alla presenza di contenitori per l'acqua pulita e sporca di dimensioni molto più grandi della media.

Il concetto di funzionamento è semplice: il vapore ad alta temperatura scioglie il grasso e le macchie appiccicose. Un rullo morbido pulisce delicatamente il pavimento con acqua pulita, fornendo una pulizia completa con facilità. E alla fine della pulizia, così come tutte le altre lavasciuga, anche la Tineco Floor One S5 Steam andrà posizionata sulla base di ricarica per dare il via al ciclo di autopulizia che, però, sfrutterà il vapore per pulire la spazzola eliminando totalmente i rischi di cattivi odori.

Generalmente Tineco Floor One S5 Steam ha un prezzo di 449,00 euro su Amazon, ma in occasione delle Offerte Esclusive Prime sarà in vendita con 16% di sconto, che porta il prezzo a 379,00 euro.

Tineco Floor One S3 con il 24% di sconto

Passiamo alla Tineco Floor One S3, una lavasciuga che quando fu presentata ci piacque per il suo design oltre che per la qualità costruttiva, al punto da ricevere un premio per i Reddot Awards. Nello specifico, si tratta di una tipica lavasciuga wireless che utilizza l'acqua per lavare il pavimento, caratterizzata dal tipico form-factor del brand e quindi molto comoda da utilizzare.

Così come tutti gli altri prodotti di cui abbiamo parlato, anche Tineco Floor One S3 è dotata di sensori iLoop con i quali è in grado di rilevare lo sporco presente sul pavimento e regolare in maniera del tutto autonoma la potenza d'aspirazione e la quantità d'acqua distribuita sul pavimento, ed anche questo modello può essere controllato tramite l'ampio display posizionato superiormente e tramite un'applicazione che si connetterà allo smartphone tramite WiFi.

Il peso è di circa 4 Kg ed integra una batteria da 4000 mAh in grado di garantirle un'autonomia di circa 30 minuti in modalità automatica. E, al termine della pulizia, anche Tineco Floor One S3 si potrà posizionare sulla base di ricarica per la pulizia automatica.

Il prezzo ufficiale di vendita di questo modello è di 409,00 euro, ma in occasione delle Offerte Esclusive Prime sarà in vendita con il 24% di sconto a 309,00 euro.

Tineco PURE ONE S15 Essentials con il 20% di sconto

Tineco PURE ONE S15 Essentials è l'aspirapolvere ciclonico wireless “fratello” del modello Pet di cui abbiamo parlato poco fa. Si tratta di una scopa elettrica senza fili particolarmente leggera che si contraddistingue per il suo rapporto qualità/prezzo. In sostanza si potrebbe definire come la variante più economica dell'aspirapolvere pensato per chi ha animali domestici in casa, nella quale però il brand ha voluto inserire le medesime tecnologie che troviamo nell'altro modello.

C'è ad esempio la tecnologia ZeroTangle, che integra una spazzola pensata per aspirare evitando che peli e capelli si aggroviglino nel meccanismo di rotazione, e c'è anche il sensore iLOOP smart che, grazie alla rilevazione continua dello sporco sul pavimento, regola automaticamente la potenza d'aspirazione, migliorando l'efficienza della pulizia e l'autonomia generale del dispositivo.

Anche Tineco PURE ONE S15 Essentials poi, integra la tecnologia Pre Cyclone, con la quale separa più efficacemente la polvere dall'aria ed è dotata di una base di ricarica a pavimento con la quale, quindi, non sarà necessario forare il muro.

Il prezzo di vendita della Tineco PURE ONE S15 Essentials è di 399,00 euro ma, in occasione delle Offerte Esclusive Prime, la si potrà acquistare con il 20% di sconto a 319,00 euro.

Tineco Floor One S5 Combo con il 22% di sconto

Infine arriva il momento della Tineco Floor One S5 Combo, una lavasciuga che nella recensione definimmo “senza compromessi”. E lo è perché effettivamente tutta la progettazione strutturale del dispositivo è molto diversa da quella che si trova nelle normali lavasciuga. E il concetto è semplice: sappiamo che il più grande limite di questi prodotti sta nel fatto che non si possono utilizzare per aspirare la polvere a secco, magari su un divano, sui mobili o come un aspirabriciole. Ebbene, la Tineco Floor One S5 Combo risolve il problema grazie ad una struttura modulare con la quale, quando serve, si potrà estrarre il motore e collegarlo ad uno dei tanti accessori contenuti in confezione, in modo da utilizzarlo come un normale aspirapolvere wireless.

È un vero e proprio 2 in 1, decisamente leggero, che integra una particolare struttura della spazzola lavapavimenti con la quale si potrà pulire meglio anche le zone prossime ai battiscopa o gli angoli difficili da raggiungere.

In sostanza, oltre che alla base di ricarica tipica di un lavasciuga, con la Tineco Floor One S5 Combo arriverà anche un ulteriore supporto con il quale si potranno riporre tutti gli accessori da utilizzare in modalità aspirapolvere, compreso un ulteriore contenitore dello sporco che funzionerà totalmente a secco.

Il prezzo di vendita ufficiale della Tineco Floor One S5 Combo è di 449,00 ma in occasione degli sconti Amazon lo si potrà acquistare in offerta praticamente senza IVA, al 22% di sconto, al prezzo di 349,00 euro.



