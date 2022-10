Il tagliaunghie automatico da Xiaomi YouPin è perfetto per grandi e piccini

Se avete difficoltà a tagliare le unghie in modo regolare o il vostro bambino fa troppi capricci rischiando di farsi male, potreste provare a risolvere il problema con il tagliaunghie automatico da Xiaomi YouPin: ora in offerta a circa 20€ su AliExpress!

Il tagliaunghie perfetto per anziani e bambini da Xiaomi YouPin scontato del 20%

Il tagliaunghie ha una simpatica forma da astronauta e rimuovendo la parte inferiore si scopre il meccanismo automatico dove appoggiare il dito per tagliare l'unghia. Il dispositivo è dotato di un piccolo serbatoio che raccoglie la polvere delle unghie tagliate, che può essere svuotato velocemente per non accumulare troppa sporcizia.

La batteria da 800 mAh garantisce 5 ore di utilizzo e può essere ricaricata completamente in appena 120 minuti. I piedini dell'astronauta, inoltre, fungono da lima per le unghie rendendo in questo modo il prodotto completo per le sessioni di manicure.

Si tratta di un dispositivo che sembra essere particolarmente indicato per anziani, neonati e bambini, data la velocità e la delicatezza con cui è in grado di tagliare le unghie.

Il tagliaunghie automatico da Xiaomi YouPin è disponibile in due colorazioni (bianco e nero) ad un prezzo di 20€ su AliExpress (scontato del 20%), con spedizione gratuita dalla Cina.

