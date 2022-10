Pulizia per tutta la casa con Neabot NoMo Q11 e Neakasa P1 Pro: ora in super sconto!

Quando si ha a che fare con la pulizia intelligente, si pensa subito ai vacuo cleaner che fanno tutto più o meno in automatico. Ma quando si hanno in casa anche amici a quattro zampe, è importante poter avere un dispositivo utile al fine di dare una spuntatina o una pulita al vostro animale domestico. Per questo, Neabot e Neakasa combinano le forze con il robot aspirapolvere e lavapavimenti NoMo Q11 ed il tosatore-aspirapolvere per cani e gatti P1 Pro, che potete acquistare ad un prezzo super!

Neabot NoMo Q11 e Neakasa P1 Pro: come risparmiare su robot aspirapolvere e tosatore in offerta

Volendo partire dal robot vacuum, il NoMo Q11 è un modello dalle qualità top, che mantiene uno stile simile ad altri prodotti del settore, ma con sicuramente una marcia in più. Basti pensare alla sua potenza di aspirazione da 4.000 Pa e per la capacità di contenere la polvere abbiamo un contenitore da 250 ml, mentre per l’acqua usata per fare da lavapavimenti abbiamo un serbatoio da 300 ml.

Il tutto però, può essere svuotato nella base predisposta che trova un contenitore da 2.5L, quindi abbastanza capiente e che permette di rimuovere lo sporco automaticamente e la stessa base può contenere fino a 30 giorni di polvere senza essere svuotata. Per le proprietà intelligenti del Neabot abbiamo poi un sensore LiDAR a 4 raggi, incluso all’interno del robot per mantenerlo sottile, che permette di scansionare in 3D l’area dell’abitazione e ottenere un grado di pulizia del 91%, ma anche un’app per monitorare la mappatura e la pulizia della casa e anche il supporto agli assistenti vocali come Google Assistant e Alexa.

Dalla casa passiamo ai nostri animali domestici. Neakasa P1 Pro è un tosatore per cani e gatti con comoda funzione di aspirapolvere. Infatti, lo strumento per la rasatura permette di avere un pelo sempre pulito e curato, ma non rischierete di avere i peli sul pavimento, visto che potete raccogliere i peli tramite lo strumento di raccolta.

E non è tutto: grazie ai 4 pettini, è possibile effettuare lavori molto più precisi di tosatura a seconda delle esigenze, così da ottenere una rasatura più adatta al vostro animale domestico. E se avete timore che possa essere rumoroso, non dovrete preoccuparvi, visto che abbiamo un’azione con un rumore sotto i 60 dB, ma la stessa permette di rimuovere il 99% degli allergeni presenti nei peli, andando a ridurre i sintomi collegati alle allergie da pelo.

Ma come possiamo acquistare in offerta Neabot NoMo Q11 e Neakasa P1 Pro Partendo dal robot Q11, è possibile acquistarlo sia sullo store ufficiale, dove è ora presente un'offerta di Halloween con uno sconto 80$ fino al 31 ottobre 2022, a cui il brand aggiunge un ulteriore Coupon esclusivo di 5$ per un ulteriore risparmio! Mentre per quanto riguarda il tosatore P1 Pro, lo sconto di Halloween sullo store ufficiale è di 30$ ma anche qui abbiamo un ulteriore Coupon esclusivo di 5$, che vi permette di risparmiare ancora di più. Vi lasciamo i box con link e codice qui in basso, ma potete, se volete, acquistare i due prodotti anche su Amazon. N.B. Se non doveste visualizzare i link correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Info su Neabot e Neakasa

La visione fondante è quella di essere un marchio di pulizia intelligente con la casa come scenario e con questa missione in mente, nel 2017 nasce “Neabot”, per fornire a ogni famiglia una migliore esperienza di pulizia della casa. Neabot è un marchio globale di elettrodomestici intelligenti che integra lo sviluppo del prodotto, le vendite e l'assistenza.

Con sedi produttive a Shenzhen e uffici a Los Angeles, Tokyo e Francoforte, il giovane team è composto da elementi provenienti da alcuni dei marchi più rispettati al mondo come Microsoft, Honeywell, Huawei, Motorola, Foxconn e altri.

E nel tempo, man mano che la conoscenza rivolta alla missione di innovare si approfondisce, è stato introdotto anche il concetto base di “casa”. Ed è questo il motivo per cui nasce il nuovo marchio “Neakasa”. Il nome deriva da “neat & casa”, e “casa” è la parola spagnola (anche in italiano) che significa appunto “abitazione”. “Neakasa” vuole creare una casa ordinata per molte persone.

In Neakasa, esplorano e allargano costantemente i confini di ciò che è possibile fare con una casa ordinata e intelligente. Aprire nuovi orizzonti attraverso elettrodomestici connessi. In qualità di innovatore leader nel marketing, Neakasa offre ora un'ampia gamma di prodotti per elettrodomestici intelligenti, inclusi prodotti per la casa intelligente, animali domestici e utensili da cucina.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il