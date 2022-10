Moto E32 è di nuovo ufficiale, ma cambia tutto: ecco le novità

Per chi ha letto il titolo e segue la tecnologia, almeno un po', avrà pensato: ma non esiste già un Motorola Moto E32? La risposta è sì, dato che è presente anche in Italia, ma c'è una novità interessante: è arrivato infatti un nuovo modello di Moto E32 che è praticamente un altro smartphone e che probabilmente si piazza in una fascia leggermente più alta di quello che conosciamo.

Moto E32 arriva in una nuova veste in India: cosa troviamo?

Partendo dal design di questo smartphone, ci accorgiamo da subito che c'è un totale restyling: infatti, il bumper fotocamera ovale è sostituito da due sensori pressoché sgombri. Ma perché è stato riproposto? La risposta è molto semplice: in India il nostro E32 si chiama E32s, quindi non c'era ancora un modello base. Tornando allo smartphone, abbiamo un pannello che rimane esattamente lo stesso sia per diagonale, che per risoluzione e refresh rate a 90 Hz.

Sotto scocca troviamo poi i cambiamenti maggiori: si passa infatti da una soluzione Unisoc a una MediaTek, precisamente il chip Helio G37, mentre la batteria è la medesima ma con una ricarica a 10W invece che 18W. Cambia la fotocamera, che sale di livello e dai 16 MP si sale a 50 MP, pur perdendo un sensore, visto che ne resta solo uno da 2 MP per la profondità di campo. La selfie camera è poi da 8 MP chiusa in un punch-hole centrale, alla medesima maniera del modello nostrano. Presente un sensore per le impronte laterale, il sistema Android 12, pressoché stock.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto E32 è dunque disponibile in India nella sola configurazione 4/64 GB con un prezzo di circa 130€ (10.499 rupie). Per ora non sappiamo come possa arrivare in Europa questo modello, ma possiamo fare una valutazione: è possibile che possa diventare lui il nostro Moto E32s? Lo capiremo in seguito.

