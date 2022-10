Il design e le specifiche di Motorola Maui trapelano in rete

In queste ore sono trapelate online alcune nuove informazioni su quello che sembra essere il prossimo smartphone Motorola, nome in codice “Maui“, in arrivo sul mercato. Andiamo a scoprire i primi dettagli di questo dispositivo inedito!

Motorola Maui: un leak svela la tripla camera e il display HD+

Dopo avervi parlato del nuovo Edge 30 Fusion nella nostra recensione, è di nuovo tempo di dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le novità della casa statunitense.

In rete è trapelata la prima immagine di Motorola Maui, di cui però non si conosce ancora il nome con cui verrà commercializzato. Questo nuovo smartphone porterà in dotazione il chipset Helio G37 di Mediatek, affiancato da 3 GB di RAM.

Il display HD+ offrirà una risoluzione di 1600 x 720 px, con un rapporto d'aspetto a 20:9, mentre sul lato posteriore avremo il classico logo Motorola che fungerà da sensore per le impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, Motorola Maui si avvarrà di un sensore da 16 MP con apertura focale 2.2 (principale) e due sensori secondari da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà dotata di un modulo da 5 MP, per selfie e videochiamate.

L'azienda non ha ancora confermato alcun dettaglio su quello che sembra essere uno smartphone di fascia medio-bassa, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

