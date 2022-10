Lenovo pronto a sfidare Redmi Pad con il nuovo Xiaoxin Pad Plus (2023)

Lenovo è pronto a sfidare Redmi Pad e altri tablet di produttori cinesi con Xiaoxin Pad Plus (2023), un dispositivo dall'aspetto elegante e caratteristiche decisamente interessanti proposto ad un prezzo molto competitivo. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Lenovo XiaoXin Pad Plus (2023): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

L'aspetto di Lenovo Xiaoxin Pad Plus (2023) ricorda un po' quello di Redmi Pad, con un corpo piatto, angoli arrotondati e un'isola per la fotocamera di forma allungata. Il tablet è disponibile in due colorazioni dual-tone (alterna una parte opaca ad una satinata), verde e grigio, ed il suo retro si caratterizza per la presenza di una piattaforma rialzata rettangolare che ospita la fotocamera ed il flash LED.

Frontalmente, il dispositivo sfoggia un ampio pannello LCD da 11.5″ con risoluzione di 2000 x 1200 pixel (WUXGA+), una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 400 nits.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di Lenovo Xiaoxin Pad Plus (2023), questo è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Una configurazione che offre esperienze multi-tasking di tutto rispetto, grazie anche al software ZUI 14 che, oltre ad offrire un'esperienza ottimizzata per tablet, include anche molteplici funzionalità per la gestione di più app contemporaneamente, come split-screen, shortcuts e così via.

Il tablet presenta poi una fotocamera esterna da 13 MP ed una fotocamera interna per selfie e videochiamate da 8 MP. Altre caratteristiche di Lenovo Xiaoxin Pad Plus (2023) includono due microfoni, quattro altoparlanti con supporto per Dolby Atmos, una porta USB-C, un mini-jack da 3,5 mm e un connettore pogo pin magnetico per la tastiera.

E ancora, completano le caratteristiche del tablet connettività Wi-Fi 6 e una batteria da 7.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 20W.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus (2023) – Disponibilità e prezzo

Lenovo Xiaoxin Pad Plus (2023) è stato lanciato in Cina al prezzo di 1.799 yuan, ovvero circa 250€ al cambio. Gli accessori, come la Xiaoxin Stylus Smart Edition e la tastiera hanno un prezzo compreso tra gli 8€ ed i 62€. Al momento non si hanno notizie su un probabile debutto in altri mercati.

