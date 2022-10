iQOO 11 e 11 Pro: resta la super ricarica, sale la batteria del modello base

Seppur a piccoli passi, ci avviciniamo sempre di più al completamento delle informazioni relative a iQOO 11 e 11 Pro, stavolta in riferimento alla batteria e alla ricarica. Da un leak infatti, apprendiamo la possibilità capacità di entrambi i moduli, con tanto di supporto alla potenza utile per caricarli.

iQOO 11 e 11 Pro: confermate entrambe le ricariche, ma cresce solo la batteria del modello base

A parlare degli elementi per l'autonomia dei nuovi iQOO top gamma è il leaker Bald Panda, che ci spiega, in maniera molto semplice, come si distribuirebbero sia le batterie, sia la ricarica di ognuno dei due. Volendo partire dalle conferme, abbiamo la stessa potenza già vista sulla serie iQOO 10, cioè 120W per il modello 11 e 200W per il modello 11 Pro. Dunque, è palese che il sub-brand di vivo voglia continuare ad investire su questa feature, confermando probabilmente la stessa tecnologia.

Passando poi al vero e proprio modulo batteria, abbiamo 4.700 mAh per iQOO 11 Pro, che quindi mantiene quella del 10 Pro, mentre sale quella del modello base, che ora arriva a 5.000 mAh. La scelta, immaginiamo, sia dettata dalla tecnologia di ricarica sopracitata, quindi è assolutamente plausibile. Non si parla di ricarica wireless, ma immaginiamo che quanto meno sul Pro sia presente, magari di nuovo a 50W.

Insomma, un altro interessante tassello per quella che si preannuncia la serie di smartphone outsider per il 2023 e che porterebbe ad un ulteriore salto di qualità avvicinandola alle serie considerate premium degli altri brand.

