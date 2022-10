Cubot KingKong Mini 3 con NFC: il nuovo rugged compatto sta arrivando

Una delle serie più apprezzate della compagnia cinese è senza dubbio quella dei modelli KingKong Mini: si tratta di smartphone ultra-resistenti ma con un grosso pregio, ossia delle dimensioni contenute. Questo mese arriva una nuova aggiunta alla famiglia, che porta vari miglioramenti ed il supporto ai pagamenti tramite NFC. Stiamo parlando di Cubot KingKong Mini 3, ad un passo dal debutto!

Cubot KingKong Mini 3 è in arrivo ad ottobre: tutte le novità del nuovo rugged compatto

Rispetto al precedente modello Mini 2 Pro, il nuovo arrivato continua sulla scia della compattezza ma porta con sé varie migliorie. La prima l'abbiamo già svelata in apertura: finalmente la serie di rugged mini vede l'arrivo dell'NFC. Questa novità fa capolino a bordo di Cubot KingKong Mini 3, insieme ad un display da 4.5″ con risoluzione QHD+.

Si cambia registro anche per il look, molto più elegante e con un tocco futuristico grazie alle linee disegnate sulla back cover. Non manca la certificazione IP65 (contro i liquidi come pioggia e schizzi) ed il corpo è realizzato per resistenze a polvere, sabbia e cadute.

Passando alle caratteristiche interne abbiamo un chipset octa-core Helio G85 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con una batteria da 3.000 mAh ad alimentare il tutto. Lato software è presente Android 12 mentre per il comparto fotografico troviamo un sensore da 20 MP ed una selfie camera da 5 MP.

Come di consueto quando si parla delle nuove uscite del brand, Cubot KingKong Mini 3 arriverà tramite AliExpress (nel corso del mese di ottobre). Intanto l'azienda cinese ha dato il via ad una ghiotta iniziativa promozionale tramite il sito ufficiale!

Contenuto realizzato in collaborazione con Cubot.

