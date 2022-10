Bezior M1 e Bezior X500 sono in super sconto con spedizione EU e TWS Xiaomi in regalo!

Con l'arrivo dell'autunno di certo la voglia di spostarsi utilizzando un mezzo elettrico non diminuisce, ma l'importante è farlo in modo comodo e senza spendere cifre esorbitanti. GOGOBEST lancia un'interessante promozione su Bezior M1, Bezior X500 e tante altre e-Bike, MTB e Fat Bike con spedizione dall'Europa: sono in offerta lampo o con coupon ed è possibile ricevere in regalo un paio di auricolari true wireless Xiaomi oppure Lenovo!

Bezior M1, Bezior X500 e tante altre e-Bike in offerta su GOGOBEST e c'è anche un regalo Xiaomi o Lenovo

La bici elettrica Bezior M1 è una soluzione da città ideale per gli spostamenti quotidiani: si tratta di un modello dotato di un motore da 250W, in grado di offrire una velocità di 25 Km/h ed un'autonomia fino ad 80 Km (è presente una batteria da 48V 12.5Ah). Non manca uno schermo LCD per visualizzare i vari parametri, così come un cambio Shimano a 7 marce e pneumatici da 27.5 x 2.1″.

Il modello Bezior X500 è una bici elettrica più aggressiva, adatta a qualsiasi tipo di strada. Il motore sale a 500W (sempre con velocità fino ai 25 Km/h), con un'autonomia in grado di spingersi fino ai 100 Km. I pneumatici Fat da 26 x 4″ permettono di affrontare ogni sfida mentre il motore brushless consente di superare salite fino ai 35°. Presente all'appello un pratico freno a disco idraulico, cambio Shimano ed un corpo pieghevole per la massima portabilità.

Come ricevere un paio di TWS Xiaomi o Lenovo gratis

Lo store GOGOBEST ha lanciato varie offerte sulle bici elettriche con spedizione dall'Europa, compresi i modelli Bezior M1 ed X500. Inoltre, con una spesa minima di 499.9€ si riceverà in regalo un paio di cuffie TWS Xiaomi. Per chi punta a spendere meno, basterà invece una spesa di 99.9€ per ricevere gratis le cuffie true wireless di Lenovo.

Come anticipato poco sopra, si tratta di una promozione valida su tantissimi prodotti con spedizione dall'Europa, e-Bike presenti nei magazzini EU dello store, quindi con tempi di consegna rapidi (2-6 giorni).

Per scoprire tutte le occasione targate GOGOBEST, date un'occhiata alla pagina dedicata. Non perdete Bezior M1 e Bezior X500 a prezzo super, con tanto di auricolari true wireless Xiaomi in regalo!

Di seguito trovate invece una selezione di e-Bike in promozione, tra nuovi arrivi ed i modelli più apprezzati dagli utenti.

