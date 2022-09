Xiaomi lancia il power bank magnetico, ma per iPhone!

Oltre a tutta la serie innumerevole di smartphone, Xiaomi è solita lanciare una marea di accessori dedicati, ma non sempre per i propri modelli. Come nel caso dello Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank, un caricabatterie senza fili magnetico pensato specificamente per iPhone (ad un prezzo molto conveniente).

Come è strutturato, dunque, il caricabatterie di Xiaomi? L'accessorio è composto da due parti, una funzionale all'altra. La prima è la base, che funge da vero e proprio caricatore wireless con cavo in corrente annesso e poi c'è il pad che diventa un vero e proprio power bank magnetico che si collega allo smartphone tramite MagSafe.

Dunque, è facile capire che, oltre a fare da caricabatterie in maniera simile al Battery Pack di Apple, esso funge da semplice caricatore senza fili nel caso fossimo in casa o in ufficio. Ma perché è perfetto per iPhone? La potenza massima di ricarica di questo modello Xiaomi è infatti di 20W, mentre la capacità del modulo è di 5.000 mAh, andando a garantire dunque quasi due ricariche complete ai modelli base ed una ricarica e poco più ai modelli Pro. Molto comodo infine da trasportare, essendo spesso appena 12 mm.

Il nuovo power bank magnetico Xiaomi per iPhone arriva nel mercato cinese ad un prezzo piuttosto competitivo di 28€ circa (199 yuan). Non è affatto escluso che, come accaduto per molti altri accessori, questo possa arrivare anche da noi tramite store di importazione noti.

