Samsung Galaxy Week da Unieuro: grandi sconti su smartphone, tablet e altri prodotti!

A partire da oggi e fino al prossimo 2 ottobre, da Unieuro sarà attiva la Samsung Galaxy Week, un'iniziativa che propone smartphone, tablet, smartwatch e laptop Samsung ad un prezzo scontato a partire da -18%. Ecco tutti i dettagli!

Smartphone, tablet e altri prodotti Samsung in sconto da Unieuro

Unieuro ha lanciato la Samsung Galaxy Week, una piacevole iniziativa che propone numerosi prodotti Samsung tra smartphone, tablet, smartwatch e laptop ad un prezzo scontato fino al -38%.

Gli articoli in sconto sono molti, come Samsung Galaxy S22 (disponibile a 699€ anziché 929€); anche il modello Ultra, che può essere acquistato in offerta a 999€ anziché 1.379€; e ancora, Samsung Galaxy Book2 (in offerta al prezzo di 490.93€ anziché 799€) e Samsung Galaxy Watch5, disponibile a 217€ anziché 299€.

Questi sono solo alcuni degli articoli che troverete in sconto da Unieuro in occasione della Galaxy Week. Per scoprirli tutti, date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

