Proscenic vi tiene casa pulita con i super sconti Geekbuying

Tra i brand più noti votati alla pulizia della casa intelligente c'è sicuramente Proscenic, che quando i suoi prodotti vanno in sconto è spesso tra i più scelti dagli utenti. Ed è ciò che ha fatto Geekbuying, con una serie di offerte dedicate agli aspirapolvere e robot Proscenic a prezzi top, di cui vi lasciamo una succosa selezione.

Offerta Proscenic su Geekbuying: tutti gli aspirapolvere in offerta con codice sconto

Quali sono dunque i prodotti di Proscenic in offerta con codice sconto? Il primo modello è il robot aspirapolvere Proscenic M8, con una potenza di aspirazione da 3.000 Pa e con funzione lavapavimenti con autonomia massima fino a 120 minuti.

Altro prodotto è sicuramente l'aspirapolvere ciclonico Proscenic P10, che con la sua leggerezza e la sua potenza di aspirazione massima di 20.500 Pa, permette di pulire tutta casa in poco tempo e in maniera completa. Soprattutto, è il prodotto più conveniente tra quelli in offerta, visto il prezzo proposto.

Tornando invece a parlare di robot, anche l'iconico Proscenic 850T, che abbiamo anche recensito, è in sconto grazie al codice Geekbuying e vi prota un'azione di pulizia completa grazie alla funzione lavapavimenti, ad un prezzo più basso rispetto all'M8 ma con funzioni in meno.

Infine, chiude la carrellata il modello più potente della selezione, cioè la Proscenic P11 Combo, con una potenza di aspirazione di ben 25.000 Pa, che vi permette anche di ovviare al lavaggio del pavimento con un potente motore da 450W.

Trovate dunque tutti questi modelli Proscenic in offerta con codice sconto su Geekbuying, senza dimenticarvi il Super Sale 2022 messo a disposizione dallo store. Ricordiamo che tutti i prodotti selezionati sono con spedizione dall'Europa.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box con i Coupon, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

